The Loneliest Boy in the World: il trailer della commedia soprannaturale

Rilasciato il trailer ufficiale di The Loneliest Boy in the World, la nuova commedia horror con Max Harwood e Hero Fiennes Tiffin.

Well Go USA ha rilasciato il trailer ufficiale di The Loneliest Boy in the World, la nuova commedia horror soprannaturale che vedrà come protagonisti Max Harwood e Hero Fiennes Tiffin. Il film è diretto da Martin Owen, a partire da un copione scritto da Piers Ashworth.

Nel video vediamo un ragazzo introverso che viene sopraffatto dalla sua solitudine. Per risolvere la situazione fa una cosa impensabile: crea una famiglia di zombie a partire da cinque corpi che ha dissotterrato dal cimitero.

Nel cast di The Loneliest Boy in the World troviamo, oltre a Max Harwood e Hero Fiennes Tiffin, Susan Wokoma, Evan Ross, Tallulah Haddon, Hammed Animashaun, Jacob Sartorius, Ben Miller, Alex Murphy, Nicola Roberts e Ashley Benson.

La sinossi ufficiale descrive la pellicola come una favola moderna, ma con gli zombie. Quando Oliver si risveglia la mattina dopo aver riportato alla luce i cadaveri, scopre che i suoi nuovi amici sono misteriosamente tornati in vita. Da qui partirà una serie di disavventure per il protagonista, che cercherà di mantenere il segreto dai vicini, bulli e colleghi.