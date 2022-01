After Earth, M. Night Shyamalan lo definì "un film spazzatura"

Nel corso di una conferenza alla New York University, M. Night Shyamalan ha parlato di After Earth e ha dichiarato di essere rimasto fortemente deluso da quanto fatto.

After Earth e L'ultimo dominatore dell'aria hanno rappresentato il debutto di M. Night Shyamalan nel cinema ad alto budget e, allo stesso tempo, si sono rivelati due grosse delusioni per il regista di The Visit.

Nel corso di una conferenza tenuta alla Stern School of Business della New York University nel 2019, M. Night Shyamalan ha parlato di After Earth e lo ha definito un "film spazzatura". A proposito del titolo appena citato e de L'ultimo dominatore dell'aria, il regista ha rivelato: "Ho fatto un paio di enormi film ad alto budget e con un ampio utilizzo della CGI. C'è sempre stata un'attrazione inesorabile a unirsi al gruppo dei filmmaker che fanno blockbuster. Una seduzione costante sotto forma di soldi e di volontà di non essere criticato".

M. Night Shyamalan ha proseguito: "Ho fatto questi film e sono stato giustamente schiacciato. In molti mi hanno detto: 'Non credi in te stesso; non credi nella tua voce; non credi nei tuoi valori'. Mi sono sentito davvero perso. Semplicemente, questi progetti ad alto budget non funzionavano e io non faccio per loro. C'è qualcosa di darwiniano in questo racconto!".

L'ultimo film di M. Night Shyamalan (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Old) è stato distribuito nelle sale lo scorso luglio. Qualche giorno fa, invece, il regista di Signs ha annunciato il suo nuovo progetto e ha dato una nuova notizia: Dave Bautista sarà protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan. Pronti a tornare nell'immaginario di uno dei registi più rappresentativi del cinema americano contemporaneo?