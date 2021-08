After 3: il film verrà distribuito in streaming, saltando l'uscita nelle sale

L'atteso After 3, terzo capitolo della storia tratta dai romanzi di Anna Todd, verrà distribuito in streaming saltando l'arrivo nelle sale.

Il film After 3 verrà distribuito direttamente sulle piattaforme di streaming, saltando quindi la tradizionale uscita nelle sale che era prevista a partire dall'1° settembre.

I fan di Tessa e Hardin, i personaggi creati dalla scrittrice Anna Todd, vivranno quindi questa nuova fase della storia d'amore dei loro beniamini in modo un po' diverso rispetto al passato, rimanendo poi in attesa degli aggiornamenti riguardanti gli altri progetti legati al franchise.

Nel terzo film della saga After Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

After 3 è stato diretto da Castille Landon, mentre la sceneggiatura è firmata da Sharon Soboil.

I protagonisti sono ancora una volta Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, e tra gli interpreti ci sono anche Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino.

Il primo film della saga ha debuttato al 1° posto del box office in 17 territori internazionali e ha incassato oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia After ha superato i 6 milioni di euro al box office, e After 2 - Un cuore in mille pezzi, uscito in sala il 2 settembre 2020, ha superato i 4 milioni di euro.

I film sono tratti dalla fortunata saga di libri di Anna Todd: nata online da una fanfiction, è diventata in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer). After 3 è tratto dai romanzi After 3 - Come mondi lontani e After 4 - Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali.