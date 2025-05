Affari Tuoi, Steven dal Trentino - Alto Adige va a casa con 130.000 euro in una puntata in inglese

Dopo la pausa per l'elezione di Papa Leone XIV, è tornato in onda venerdì 9 maggio Affari Tuoi. Il protagonista della puntata è Steven dal Trentino-Alto Adige e ha giocato insieme alla compagna Viviana. Ha pescato il pacco numero 10 con dentro 5.000 euro, poi ha accettato il cambio proposto dal Dottore.

Grazie al suo coraggio, ma anche a tanta fortuna, Steven ha di fatto costretto il Dottore a formulare un'offerta super da ben 130.000 euro, che naturalmente ha accettato. Vediamo qual era la cifra contenuta nel suo pacco.

Chi è Steven, il concorrente di Affari Tuoi dal Trentino-Alto Adige

A giocare è Steven dal Trentino-Alto Adige. Vive a Trento, ma è originario dell'Irlanda e si occupa di formazione alle aziende in inglese. Ha ben otto fratelli e, come detto, si è fatto accompagnare dalla compagna Viviana. I due hanno una figlia di nome Olivia. Per omaggiare il lavoro e le origini del concorrente, Stefano De Martino ha condotto in lingua inglese.

Con i primi sei tiri, vanno via 20 euro, 20.000 euro, 100 euro, 200 euro, i pretzel e 10 euro. Il Dottore offre 40.000 euro, ma Steven decide di tritare l'assegno. Poi apre i pacchi con dentro 50.000 euro, 75.000 euro e 15.000 euro. Il Dottore a questo punto propone il cambio e Steven accetta, cambiando il pacco 10 con il numero 6.

Il pacco numero 10 conteneva 5.000 euro e il concorrente poi apre i pacchi con dentro 200.000 euro e 100.000 euro. Arriva una nuova offerta da parte del Dottore, stavolta di 20.000 euro, ma ancora una volta Steven rifiuta.

Il finale della partita di Steven

Successivamente, apre il pacco con 5 euro e il Dottore offre il cambio, che è stato rifiutato, e in quello dopo trova il cane Gennarino. Il Dottore alza l'offerta a 30.000 euro, ma Steven dice ancora una volta no. Poi apre il pacco con 500 euro e rifiuta un'altra offerta del Dottore, stavolta di 36.000 euro.

Il concorrente apre il pacco con 30.000 euro, il Dottore ne offre 40.000 ma l'assegno viene nuovamente tritato. Rimangono in gioco 300.000 euro e il Dottore alza l'offerta a 65.000 euro, rifiutata ancora una volta. Nel pacco successivo c'erano zero euro e con 10.000 e 300.000 euro rimasti, il Dottore offre ben 130.000 euro che Steven accetta. Alla fine però scopre che nel suo pacco numero 6 c'erano i 300.000 euro.