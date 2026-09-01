Affari Tuoi, Stefano De Martino ha già il sostituto di Gennarino

Stefano De Martino torna con la nuova stagione di Affari Tuoi, che cambia studio e città e si prepara a salutare Gennarino con una nuova mascotte.

Affari Tuoi si prepara a tornare con una nuova stagione ricca di novità. Stefano De Martino sarà ancora una volta al timone del programma e ha già raccontato alcuni dei cambiamenti che accompagneranno il ritorno del game show, a partire dal trasferimento a Milano e dall'arrivo di una nuova mascotte che prende il posto del cane Gennarino.

L'appuntamento con la nuova edizione è fissato per domenica 6 settembre 2026 e sarà la terza stagione con Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. Il programma di Rai 1, però, si presenterà al pubblico con un volto in parte rinnovato.

Affari Tuoi cambia studio e mascotte: Gennarino lascia

La principale novità riguarda innanzitutto la location. Dopo le precedenti edizioni a Roma, Affari Tuoi si trasferisce a Milano e riparte da uno studio completamente nuovo. A raccontarlo è stato Stefano De Martino in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Il nuovo ambiente sarà più moderno e avrà anche diversi elementi digitali, tra cui grandi pareti di ledwall, pensate per rendere lo studio più versatile.

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

L'obiettivo, come spiegato dal conduttore, è avere uno spazio capace di adattarsi all'evoluzione del programma nel corso della stagione e di accogliere anche gli speciali di prima serata Non cambieranno invece alcuni degli elementi simbolo del gioco. I pacchi e il telefono rosso resteranno infatti due punti fermi della trasmissione.

Ma la novità che probabilmente incuriosirà maggiormente il pubblico riguarda Gennarino. La storica mascotte di Affari Tuoi, destinata alla pensione. A prendere il suo posto sarà un nuovo cagnolino milanese, che De Martino ha già avuto modo di incontrare diverse volte. Il conduttore lo ha descritto come molto simpatico, definendolo il degno successore di Gennarino.

La nuova mascotte rappresenterà quindi una delle novità più curiose della stagione, mentre il programma conserverà i suoi elementi più riconoscibili.

Martina e Stefano De Martino

Herbert Ballerina e Martina Miliddi confermati accanto a Stefano De Martino

Non sarà invece un addio per Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che torneranno al fianco di Stefano De Martino anche nella nuova edizione di Affari Tuoi. Parlando di Martina Miliddi, il conduttore ha sottolineato il suo contributo all'intrattenimento del programma. I suoi momenti di danza, secondo De Martino, rappresentano una sorta di pausa all'interno del gioco e permettono anche al concorrente di fermarsi per un momento e raccogliere i pensieri.

Diverso, ma altrettanto importante, il ruolo di Herbert Ballerina, sul quale De Martino ha scherzato con la consueta verve. Il conduttore ha definito ironicamente ancora sconosciuta ai più la sua utilità, aggiungendo però che ormai nessuno se la sente di mandarlo via. Dietro la battuta c'è in realtà una considerazione precisa: Herbert Ballerina è diventato una spalla fondamentale per De Martino grazie soprattutto alla sua capacità di improvvisare.

La nuova stagione di Affari Tuoi riparte quindi con diversi cambiamenti, ma anche con molte delle presenze e degli elementi che hanno accompagnato il programma negli ultimi anni. L'attesa è ora per il 6 settembre 2026, quando Stefano De Martino tornerà alla guida del game show con il nuovo studio milanese e la nuova mascotte pronta a raccogliere l'eredità di Gennarino.