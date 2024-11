Affari Tuoi, Stefano De Martino rifiuta di ballare nonostante la richiesta della concorrente: "Fuori servizio"

Continua l'ottima performance di Affari Tuoi su Rai 1 nell'access prime time, come continuano le gag e le battute di Stefano De Martino durante le puntate del programma.

Affari Tuoi è ormai il riconosciuto successo nella fascia preserale. Stefano De Martino, conduttore del gioco dei pacchi dallo scorso settembre, accompagna il pubblico verso la prima serata con garbo e divertimento, con gag e scambi di battute con i concorrenti. Nella puntata del 25 novembre, ad esempio, De Martino viene punzecchiato continuamente da Giordana (la concorrente in gara) in merito a una richiesta molto particolare: ballare.

Affari Tuoi e il divertente botta e risposta con i due concorrenti: ecco cosa è successo

Fabio è del Lazio e nella puntata di lunedì è accompagnato dalla moglie Giordana. I due, nonostante tutto, non sono riusciti a vincere l'ambito pacco di 300 mila euro. Infatti, tiro dopo tiro, hanno visto sfumare la possibilità di andare a casa con un vincita molto consistente. Con l'acqua alla gola hanno deciso di accettare la proposta di 20 mila euro da parte del Dottore quando nel loro pacco c'erano ben 75 mila euro. Nonostante la sfortuna, Stefano De Martino ha reso il gioco più vivace, come sempre.

Affari Tuoi: Stefano De Martino e la dedica ispirata al dottore sulle note di "Rossetto e caffè"

"Stefano ti ho fatto correre, mo ti devo fare ballare" afferma Giordana poco prima di veder sfumare i 100 mila euro. "Vorrei che Stefano ballasse, vengo qua e non balla" continua senza trovare l'appoggio da parte del conduttore. Proprio quando la partita si avvia alla conclusione, De Martino racconta un aneddoto sulla coppia: "In famiglia di Fabio sono 21 cugini. Nel corso di una vigilia di Natale si sono riuniti tutti e lui ha fatto uno striptease per chiedere a Giordana di sposarlo" racconta tra le risate del pubblico.

Il concorrente poi spiega meglio l'accaduto: "Avevo una serie di magliette con alcune frasi, sulle ultime due c'era scritto 'ti amo' e 'mi vuoi sposare'?". Giordana però insiste nel chiedere a De Martino di ballare. Quando il Dottore offre ancora una volta i 20 mila euro, che i due accettano, ribatte ancora: "Un balletto me lo fai? E chi ti vede più". Stefano De Martino però è irremovibile: "Mi dispiace, se non esce lo zero sono fuori servizio".