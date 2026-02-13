Affari Tuoi stasera su Rai 1 speciale San Valentino: ospiti e anticipazioni

Questa sera 13 febbraio dal Teatro delle Vittorie una serata tra amore e suspense con Stefano De Martino, coppie celebri dello spettacolo e una partita decisiva per due futuri sposi.

L'amore scende in campo nello scenario del Teatro delle Vittorie. Stasera, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:35 su Rai 1, l'appuntamento quotidiano con la fortuna si trasforma in un evento straordinario: va in onda Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte. Stefano De Martino conduce una puntata speciale in prima serata che promette di far battere i cuori, mescolando la tensione del "gioco dei pacchi" all'atmosfera romantica della vigilia di San Valentino.

Una sfida per il futuro: la coppia protagonista

Al centro della scena non troveremo i consueti rappresentanti delle regioni italiane, ma una coppia di promessi sposi. Per loro, la partita di stasera non è solo una sfida contro la sorte, ma un'opportunità concreta per gettare le basi della loro vita insieme. I pacchi non conterranno semplici premi in denaro, ma sogni da realizzare e progetti da finanziare.

A rendere il clima ancora più intimo e coinvolgente sarà la presenza in studio di familiari e amici dei concorrenti. Saranno proprio i loro affetti più cari a vestire i panni dei "pacchisti", con il compito cruciale di aprire le iconiche scatole blu man mano che verranno chiamate, condividendo ogni istante di gioia o di fiato sospeso.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Un parterre di stelle e grandi emozioni

Per una serata così speciale, Stefano De Martino ha voluto accanto a sé un cast d'eccezione. Il salotto di Rai 1 ospiterà coppie amatissime dal pubblico come Benedetta Parodi con Fabio Caressa e Federica Nargi con Alessandro Matri, pronte a fare il tifo per i futuri sposi. Il mondo della musica e dello spettacolo sarà rappresentato dal carisma di Massimo Ranieri, mentre la componente comica sarà affidata a un gruppo affiatato composto da Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice.

Non mancheranno i volti fissi del programma, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, pronti a stemperare la tensione con la loro ironia. A guidare il ritmo della serata sarà la colonna sonora live del Maestro Pino Perris con la sua orchestra, mentre le stelle verranno interrogate attraverso le previsioni di Simon & The Stars. Tra romanticismo, musica e l'immancabile ombra del "Dottore" al telefono, lo speciale di stasera si candida a essere il perfetto preludio alla festa degli innamorati.