Affari Tuoi stasera non va in onda: chi sostituirà Stefano De Martino

Rai 1 modifica la sua programmazione serale e "Affari Tuoi", il game show guidato da Stefano De Martino, non andrà in onda. Ecco cosa cambia per i telespettatori.

Gli ultrà degli ascolti televisivi, quelli che da tre giorni analizzano minuto per minuto i dati di ascolto de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, possono prendersi un giorno di pausa: questa sera la trasmissione di Stefano De Martino non andrà in onda e la decisione, ovviamente, non è legata ai dati Auditel. Il game show dell'access prime time, infatti, lascia spazio alla Nazionale di calcio.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

Il programma di Stefano De Martino stasera non occuperà il consueto spazio dopo il TG perchè, nella stessa fascia oraria, la Nazionale italiana affronta l'Estonia. L'incontro è valido per il girone di qualificazione ai Mondiali che si giocheranno tra giugno e luglio 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, i tre Paesi che ospiteranno la competizione.

Una sfida decisiva per la nazionale

Il match rappresenta l'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale dopo la breve e sfortunata parentesi di Luciano Spalletti, arrivato come il salvatore della patria e messo alla porta dopo la partita persa 3-0 contro la Norvegia.

Gattuso con la nazionale

La squadra di Erling Haaland guida il gruppo a punteggio pieno e, per cercare di arrivare primi in classifica - posizione che garantisce l'accesso diretto alla fase finale dei Mondiali - l'Italia del capitano Gigi Donnarumma deve battere assolutamente l'undici estone.

Quando torna Stefano De Martino

Affari Tuoi riprenderà la programmazione normale già da sabato prossimo, quando si rinnoverà la sfida con La Ruota della Fortuna, che fino ad oggi si è aggiudicata due serate delle tre in cui i due programmi dominanti dell'access prime time si sono scontrati.

Domani 6 settembre conosceremo anche il nuovo, o la nuova, concorrente della Sicilia che prenderà il posto di Mariana che ha giocatoieri insieme al fratello Domenico. Mariana aveva rifiutato i 47.500 euro offerti dal Dottore, per poi scoprire che nel suo pacco c'erano 20mila euro.