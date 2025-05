Affari tuoi Speciale, si parte: anticipazioni e ospiti di Stefano De Martino domenica 4 maggio

Questa sera su Rai 1 Affari tuoi si fa Speciale e si trasforma in una vera festa in prima serata. Con Stefano De Martino al centro della scena arrivano, tra gli altri, anche i comici di Stasera tutto è possibile. Cosa aspettarci dallo special dei pacchi?

Questa sera Affari tuoi si rifà il look e punta in alto: arriva Affari tuoi Speciale e l'atmosfera è da evento in grande stile. Stefano De Martino è sempre al timone, ma stavolta con una veste tutta nuova, perfetta per il prime time. Ritmo più incalzante, ospiti d'eccezione e uno studio pronto a diventare un vero show: tra gag irresistibili, giochi a sorpresa e incursioni musicali, i riflettori sono tutti puntati sugli ospiti VIP, chiamati a mettersi in gioco nei tanti sketch e quiz con tutto il folklore made in Italy di cui sono capaci.

Affari Tuoi Speciale: tutti gli ospiti della puntata del 4 maggio

A movimentare lo show ci penseranno alcuni tra i personaggi più amati della comicità televisiva, già compagni di Stefano De Martino in Stasera tutto è possibile: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito e Peppe Iodice si alterneranno tra sketch, battute e prove impreviste. A completare il cast ci sono anche Federica Nargi, Carmen Di Pietro e l'istrionico Carlo Amleto.

Il cuore della puntata - evento Affari tuoi Speciale resta la classica sfida a colpi di pacchi, ma con un twist tutto speciale: quiz, giochi e gag legate alle tradizioni regionali italiane renderanno l'atmosfera più dinamica e coinvolgente. Il pubblico da casa si ritroverà quindi a tifare non solo per il concorrente in gara (come sempre) ma anche per i VIP coinvolti in prove divertenti e spesso imprevedibili.

Musica dal vivo e atmosfera da varietà per Affari tuoi Speciale

Stefano De Martino ad Affari tuoi

Stefano De Martino ci ha abituato alla musica nella sua conduzione di Affari tuoi e non può mancare anche nello Speciale di questa sera con alcuni dei brani simbolo di queste ultime edizioni dei pacchi. Serena Brancale porterà la sua Anema e core, Sal Da Vinci intonerà Rossetto e caffè e Stash incendierà lo studio con Tu con chi fai l'amore. Tutti brani diventati vere hit del programma, accompagnati dall'orchestra del Maestro Pino Perris.

Affari tuoi Speciale va in onda questa sera, domenica 4 maggio, alle 20.35 su Rai 1. Lo show è disponibile anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand.