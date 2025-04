Affari Tuoi, la rivinciata di Sally dal Trentino alla Regione Fortunata dopo una partita sofferta

Nella puntata di Affari Tuoi in onda domenica 6 aprile 2025, la partita di Sally dal Trentino Alto Adige non riesce a decollare, ma alla fine arriva la vittoria.

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 6 aprile 2025 è Sally del Trentino Alto Adige. La concorrente lavora in fattoria, in mezzo alla natura. A giocare con lei c'è il marito Marietto, artigiano tappezziere. Il pacco pescato dalla coppia è il numero 7. Scopriamo com'è andata la partita.

La partita di Sally del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi

Il primo pacco ad essere chiamato è quello della Sardegna che porta via 75 euro, segue la Valle d'Aosta con 100.000 euro e il terzo tiro li porta in Sicilia con 10.000 euro. Sally chiama il Veneto con 500 euro e con l'ultimo tiro chiama la Puglia con 100 euro. Arriva la prima offerta del Dottore che è di 37.000 euro ma Sally rifiuta e prosegue con la partita. A quel punto, la regione chiamata è la Calabria e il pacco contiene solamente 50 euro e l'altro tiro va verso il Friuli Venezia Giulia che fa andare via i 200.000 euro.

Il Dottore offre un cambio alla coppia, ma Sally rifiuta. Con i tiri successivi se ne vanno i 20 euro, un euro, 50.000 euro e 30.000 euro. Altra offerta, stavolta di soli 4.000 euro che viene prontamente rifiutata. Sally chiama la Toscana e finalmente trova il formaggio tipico trentino. Il tiro successivo con l'Emilia Romagna porta via i 5.000 euro, mentre la chiamata è quella dell'Umbria che porta via l'ultimo pacco rosso con 20.000 euro.

Il finale della partita

Dopo una partita senza particolari sussulti, la coppia va alla Regione Fortunata. Mario vuole puntare sulla Sardegna, ma Sally è indecisa tra Umbria e Toscana e quindi non segue il suggerimento del marito. Alla fine, dunque, Sally decide di puntare tutto sulla Toscana. Arriva la domanda fatidica di Stefano De Martino: "È la Toscana la regione fortunata di stasera?". Sally conferma la sua scelta senza esitazioni e la partita si conclude con la vittoria della coppia, che si porta a casa ben 100.000 euro, con grande emozione da parte di entrambi.