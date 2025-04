Affari Tuoi: Ricardo dal Veneto accetta il cambio scherzando, ma il Dottore comunica che...

Nella puntata di Affari Tuoi in onda il 25 aprile, il protagonista è Ricardo dal Veneto. Il concorrente accetta il cambio, ma subito dopo gela tutti dicendo: "Stavo solo scherzando". Il Dottore non ci sta.

La puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 25 aprile 2025, ha visto come protagonista Ricardo dal Veneto. Il concorrente, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, si è reso protagonista di un episodio particolarmente curioso.

Infatti, ha scelto il cambio dopo i primi sei tiri, ma subito dopo ha detto che stava scherzando. A questo punto, però, è intervenuto il Dottore che lo ha costretto a procedere comunque, facendo calare il gelo in studio.

La partita di Ricardo dal Veneto ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Dopo i primi sei tiri, arriva la telefonata del Dottore al conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, per proporre al giovane concorrente il cambio o l'offerta. Ricardo chiede il cambio, il conduttore lo comunica al Dottore e chiude la telefonata.

Ma incredibilmente, il concorrente veneto interviene dichiarando: "Se c'è una cosa di me è che scherzo molto, infatti rifiuto il cambio e vado avanti". In studio cala un gelo incredibile, in quanto non era mai accaduta una cosa di questo tipo e tutti sono rimasti spiazzati, a partire dal conduttore Stefano De Martino al pubblico in studio e a casa.

Il conduttore è visibilmente perplesso, infatti a stretto giro riceve nuovamente la chiamata del Dottore che, di fatto, obbliga il concorrente a procedere lo stesso. "Purtroppo devi cambiare, hai detto che lo avresti fatto. Mal che vada, puoi tenere l'8 da parte e provare a recuperarlo dopo", dice De Martino. Il concorrente, dunque, è costretto a scegliere il numero 9.

Il finale della partita di Ricardo dal Veneto

La partita di Ricardo si avvia verso la fine e il concorrente riesce davvero a recuperare il suo numero 8. Dopo aver rifiutato diversi cambi si trova in una situazione di perfetta parità tra blu e rossi.

Infatti, da un lato ci sono 0 e 100 euro, dall'altro 20.000 e 100.000 euro. Inoltre, tra i quattro pacchi c'è pure il 9. Il Dottore offre 20.000 euro, ma Ricardo rifiuta. Nel pacco 9 scelto inizialmente ci sono solo 100 euro. Arriva l'ultima offerta del Dottore, stavolta di 40.000 euro e Ricardo sceglie di accettare e poi scopre che nel pacco 8 aveva la metà.