Affari Tuoi: Paolina dal Lazio e una partita da amaro in bocca

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 7 maggio è Paolina dal Lazio. La concorrente ha giocato accompagnata dalla sorella Noemi e, purtroppo, le due sono tornate a casa a mani vuote. La partita è stata ricca di colpi di scena e alla fine si è conclusa con la Regione Fortunata.

La puntata è stata temporaneamente sospesa per dieci minuti, così da lasciare spazio all'edizione straordinaria del Tg1 per dare la notizia della fumata nera del Conclave.

La partita di Paolina dal Lazio ad Affari Tuoi

La partita di Paolina inizia eliminando 10.000 euro e con il secondo tiro viene eliminata la specialità della serata, ovvero la carbonara. Con il terzo tiro arriva in studio il cane Gennarino e poi la partita è proseguita con l'eliminazione di 200 euro e 1 euro.

Arriva la prima offerta del Dottore, è da 38.000 euro, ma Paolina rifiuta senza esitazione e trita l'assegno. Le cose però si mettono male dato che dal tabellone vengono eliminati 100.000 euro, 75.000 euro e 50.000 euro.

La seconda offerta del Dottore è il cambio, ma viene subito rifiutato. Con i tiri successivi vengono eliminati 500 euro, 300.000 euro e 20.000 euro. Dunque, la partita è sempre più complicata soprattutto dopo che nel pacco 8 della Lombardia ci sono 30.000 euro.

Il Dottore offre 14.000 euro ma Paolina dice di no. Poi elimina i 5.000 euro e il Dottore propone un cambio senza alcuna offerta economica. Paolina stavolta accetta e poi apre il pacco 7 che conteneva 5 euro e il pacco 13 con dentro 200.000 euro.

Il finale amaro della partita

Paolina e Noemi si giocano tutto alla Regione Fortunata. La prima chance, per 100.000 euro, la usano puntando sulla Liguria ma la risposta è sbagliata. Il secondo tentativo, per 50.000 euro, è l'Umbria ma anche in questo caso la risposta non è quella corretta.

Infatti, la Regione Fortunata era la Sardegna, quindi le due sorelle tornano a casa a mani vuote. Eloquente il commento del conduttore Stefano De Martino: "La fortuna non è passata di qui".