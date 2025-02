Affari Tuoi, la nonna di Morena salva una partita sfortunata: il suo consiglio vale 50.000 euro

La puntata del 18 febbraio 2025 di Affari Tuoi ha visto come protagonista Morena Medda, una donna che nella vita fa la toelettatrice e che ha giocato in rappresentanza della Sardegna. Con lei anche la sorella Tamara, che invece nella vita studia Scienze politiche. La loro partita è stata letteralmente salvata dalla nonna.

La partita non è sicuramente iniziata nel verso giusto, poiché durante le prime sessioni Morena ha subito perso i pacchi più consistenti, ovvero quelli da 100.000, 200.000 e 300.000 euro. Un gioco davvero sfortunato che ha portato perfino il conduttore, Stefano De Martino, a chiedere alla concorrenza se lei potesse fidarsi di lui.

La partita è poi continuata e Morena ha nuovamente individuato pacchi che contenevano grosse somme, come ad esempio quello da 75.000 euro. Ad un certo punto, però, tutto è cambiato in quanto Morena ha deciso di ascoltare un consiglio ricevuto da una persona cara, il quale si è rivelato essere tremendamente giusto in quel momento così drammatico.

Il consiglio della nonna salva la partita

Verso la fine della partita Morena si è trovata dinanzi i pacchi da 10.000, 75.000 e 50.000 euro. La donna ha quindi raccontato come il suo futuro sia pieno di progetti e come quei soldi avrebbero potuto aiutarla a realizzarli. Il Dottore ha quindi deciso di offrire alle due 10.000 euro e successivamente ha fatto una nuova offerta nella quale sono stati messi sul banco 15.000 euro.

Morena ha quindi optato per cambiare e scegliere il pacco che la nonna le aveva indicato. Questa mossa si è rivelata vincente poiché all'interno c'erano 50.000 euro, vincita che nessuno aveva previsto a seguito di un percorso così sfortunato. Alla fine del gioco erano tutti felici ed emozionati, Stefano De Martino compreso, il quale ha infine rivelato come dietro il pacco iniziale della concorrente fossero presenti 0 euro.