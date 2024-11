Affari Tuoi non va in onda stasera: quando tornerà su Rai 1 lo show con Stefano De Martino

Affari Tuoi farà pure record su record di ascolti ma questo non lo tiene al riparo dalle cancellazioni improvvise: lo show con Stefano De Martino non andrà in onda stasera e neppure nel weekend.

Affari Tuoi si ferma questa settimana: la puntata di stasera non andrà in onda. Lo show campione d'ascolti, condotto da questa stagione da Stefano De Martino, deve fare spazio alla Nazionale italiana di calcio, che in questo giovedì 14 novembre sarà impegnata contro il Belgio. E, in una settimana alquanto tormentata dal punto di vista della programmazione, non sarà questo il solo appuntamento a cui il pubblico dovrà rinunciare.

Affari Tuoi perde due puntate questa settimana

Ormai non lo ferma più nessuno: raccolta l'eredità di Amadeus, Stefano De Martino, dopo una prima puntata un po' incerta, ha decisamente trovato la chiave giusta per entrare nelle case e nei cuori degli italiani. Da quando Affari Tuoi è tornato in TV, a settembre, non è mai sceso sotto i 4 milioni di spettatori, andando spesso anche oltre i 5. Numeri impressionanti che sono diventati un incubo per le altre reti, che faticano a stare dietro al suo successo.

Eppure esiste qualcosa che può fermare la corazzata Affari Tuoi ed è il calcio. Non soltanto in questo giovedì 14 ma anche domenica 17 novembre Stefano De Martino sarà costretto a fermarsi per lasciare spazio alla Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. Il game show dovrà lasciare spazio alle partite della Nations League 2024/2025, che vedranno l'Italia impegnata prima con il Belgio, stasera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, e domenica contro la Francia al Meazza di Milano. Fischio di inizio per entrambi gli incontri fissato per le 20:45.

Affari Tuoi: Stefano De Martino e la dedica ispirata al dottore sulle note di "Rossetto e caffè"

Come ormai consuetudine, Stefano De Martino si fermerà anche sabato 16 novembre per lasciare spazio a una nuova puntata di Ballando con le stelle, che comincia alle 20:31, subito dopo il TG1 della sera. Questo vuol dire che ad Affari Tuoi resta una sola puntata in questa settimana: quella di venerdì 15 novembre, come sempre alle 20:45 su Rai 1.