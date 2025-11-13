Affari Tuoi salta due puntate, Stefano De Martino cede il posto su Rai 1 alla nazionale di calcio: ecco quando

Per due serate Affari Tuoi non andrà in onda su Rai 1. La trasmissione condotta da Stefano De Martino sarà sospesa il 13 e il 16 novembre per lasciare spazio alle partite di qualificazione della nazionale italiana di calcio, contro la Moldova e la Norvegia.

Quando torna in TV Affari Tuoi?

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Una settimana corta per Stefano De Martino, che dovrà rinunciare a ben due appuntamenti nella settimana in cui i primi due canali RAI sono invasi dagli eventi sportivi. Stasera infatti, mentre su Rai 2 Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si ritroveranno avversari nel match delle ATP Finals, su Rai 1 scenderanno in campo gli azzurri di Rino Gattuso.

Alle 20:30, subito dopo il TG1 della sera, è previsto il calcio d'inizio di Moldova-Italia, penultimo incontro valido per il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Sorte simile anche domenica 16 novembre, quando la nazionale sarà impegnata contro la Norvegia nell'ultima partita del Girone I.

Affari Tuoi sarà dunque costretto alla pausa forzata, che non è però niente di definitivo: Stefano De Martino sarà regolarmente in onda venerdì 14 e sabato 15 novembre, quando sarà chiamato ancora una volta a fare da traino a Ballando con le stelle 2025, un'edizione che, sul piano degli ascolti, sta faticando particolarmente nonostante il cast (sabato ci sarà anche il ritorno di Andrea Delogu, che rientra dopo la tragica morte del fratello Evan).

La "guerra Auditel" con La Ruota della Fortuna è rimandata

Gerry Scotti

Per le serate del 13 e 16 novembre, dunque, Gerry Scotti potrà continuare a far girare la sua Ruota della Fortuna su Canale 5 senza il fiato sul collo di Stefano De Martino.

Quella tra i due show dell'access prime time è una "guerra" a colpi di dati Auditel che si sta consumando fin dalla prima settimana di settembre, quando anche lo show dei pacchi è tornato in TV, dopo un'estate da record per il programma di Mediaset.

Una battaglia da cui Rai 1 non è fin qui mai uscita vincitrice: pur continuando a registrare numeri altissimi, Affari tuoi ha perso però oltre 1 milione di spettatori tra la stagione precedente e quella attuale.

A favore de La ruota della fortuna, che, con oltre 5 milioni di spettatori a serata, sembra non essere impensierita neppure dal palinsesto sportivo della RAI. Nonostante i match fin qui trasmessi su Rai 2 delle ATP Finals siano andati in onda in contemporanea, Gerry Scotti ha continuato, sera dopo sera, a confermare i suoi numeri da record.