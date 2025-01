Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: gli ospiti di Stefano De Martino su Rai 1 nella serata del 6 gennaio

Stasera su Rai 1, dalle 20:30, andrà in onda, in diretta, la puntata di Affari Tuoi speciale dedicata all'estrazione finale della Lotteria Italia: tra gli ospiti anche Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Una puntata speciale quella che andrà in onda stasera su Rai 1 di Affari Tuoi. Quello condotto da Stefano De Martino, infatti, nel 2024 è stato il programma abbinato alla Lotteria Italia. Come sempre accaduto nella serata del 6 gennaio, anche questa volta saranno estratti i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Gli ospiti di Affari Tuoi del 6 gennaio 2025

In questa speciale serata, Stefano De Martino sarà accompagnato da numerosi ospiti, che terranno compagnia al pubblico fino al momento dell'estrazione finale.

Insieme al conduttore partenopeo ci saranno Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo.

E ancora: Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Si inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita, si proseguirà con il gioco legato alla Lotteria, a cui parteciperanno alcuni degli ospiti vip, che risponderanno a domande sulle regioni italiane.

Sarà la classifica di questo gioco a definire il valore dei 5 biglietti vincenti di prima categoria.

A che ora e dove guardare Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia

Il programma "dei pacchi" sarà come sempre trasmesso su Rai 1 a partire dalle 20:30. La particolarità, in questo 6 gennaio, sarà naturalmente la durata dell'appuntamento: se solitamente Affari Tuoi dura circa un'ora, stasera si andrà avanti fino alla mezzanotte. Il programma sarà inoltre trasmesso in diretta.

Sarà naturalmente possibile seguire Stefano De Martino e i suoi ospiti anche in streaming, in contemporanea rispetto alla diretta televisiva, su RaiPlay.