Affari Tuoi, l’intuizione della moglie convince Ivan dalla Sicilia: accetta 27.000 euro ma poi se ne pente

Il concorrente che partecipa alla puntata del 10 aprile 2025 di Affari Tuoi è Ivan dalla Sicilia. Durante tutta la puntata, segue i consigli della moglie Ornella. Vediamo come si conclude la partita.

La puntata di Affari Tuoi di giovedì 10 aprile vede come concorrente Ivan Quattrocchi, che esercita la professione di ottico e viene dalla Sicilia. Lo accompagna la moglie Ornella, che è un'avvocata penalista e insieme hanno dei figli. Durante la scelta dei pacchi, pesca il numero 2 e quindi la partita inizia con questo numero. Scopriamo insieme se è fortunato o meno.

La puntata di Affari Tuoi con Ivan dalla Sicilia

Come ogni puntata, durante la scelta dei pacchi, i concorrenti possono trovare premi. E questi vanno dal più basso a quello più ambito, che è 300.000 euro. Anche in questa puntata c'è la specialità del giorno, che è la pasta alla norma. La partita inizia chiamando il pacco da 100 euro, per poi passare al pacco da 0 euro, che è quello di Angela da Barletta.

Ma ahimè, l'entusiasmo generato dalla canzone di "Anema e core" viene subito smorzato, perché nei tiri successivi ci sono: 30.000 euro, 75 euro, 10.000 euro e 15.000 euro. E quindi, vanno via dei pacchi rossi. Il conduttore Stefano De Martino definisce la prima offerta del Dottore "sostanziosa", infatti mette a disposizione del concorrente 30.000 euro, ma viene rifiutata. In seguito, se ne va via anche il pacco da 20.000, poi la pasta alla norma e 5 euro. E poi rifiuta anche il cambio.

Ivan accetta l'offerta del Dottore, ma il finale non è dei migliori

Con tre tiri, Ivan elimina 1 euro, 5.000 euro e 20 euro. Visto che gli restano 3 pacchi blu, il Dottore gli fa un'offerta da 50.000 euro, ma il concorrente non accetta. Rifiuta poi nuovamente il cambio, dopo aver chiamato il 17 del Lazio, dove c'erano 100 euro. È la volta del pacco 15, che Ivan sceglie perché gli viene suggerito dalla nonna Sara di 101 anni. Si tratta, però, di un rosso da 100.000 euro. Il concorrente rifiuta l'offerta di 45.000 euro, pensando di fare la cosa giusta, perché ha 4 pacchi rossi e 2 blu.

La successiva offerta del Dottore è di 35.000 euro, che rifiuta dopo aver scelto la Valle D'Aosta, dove ci sono 200.000 euro. Se ne vanno i 50.000 euro, gli restano 75.000 e 300.000 euro da una parte e 50 e 500 euro dall'altra. in seguito, chiama il pacco numero 6, dove purtroppo butta via 300.000 euro. Dopo aver cambiato il suo pacco 2 con il numero 1, il Dottore gli propone un'ultima offerta da 27.000 euro. Accetta dopo aver ascoltato il consiglio della moglie, ma nel suo pacco, il numero 1, c'erano 75.000 euro.