Affari Tuoi, la partita di Francesca dal Piemonte ha un finale inaspettato: nuova strategia del Dottore

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 7 aprile è Francesca dal Piemonte. La donna, mamma di due bimbi, è assistente in uno studio odontoiatrico. Ad accompagnarla c'è la sorella Chiara. Scopriamo insieme com'è andata la loro partita.

La partita di Francesca dal Piemonte ad Affari Tuoi

La partita inizia con la chiamata dell'Abruzzo che contiene 5 euro. Se ne vanno poi i 5.000 euro, 10 euro, 500 euro e la Calabria porta via 300.000 euro. Nel sesto e ultimo tiro le sorelle scelgono la Puglia e trovano 200.000 euro. Arriva la chiamata del Dottore che propone un cambio ma la proposta viene rifiutata.

Nel pacco del Molise trovano il bollito, piatto tipico piemontese. Nel prossimo tiro scelgono la Sardegna e trovano dieci euro, mentre con il terzo e ultimo tiro se ne vanno i 15.000 euro. Il Dottore offre 20.000 euro, ma l'offerta viene nuovamente rifiutata. Ora le sorelle hanno a disposizione altri tre tiri.

Francesca punta su Veneto e trova 200 euro, nel pacco del Lazio ci sono 50 euro e la Lombardia porta via 20.000 euro. Il Dottore chiama e propone il cambio. Lupo accetterebbe, Thana è convinto che nel pacco delle sorelle ci sono 100.000 euro. Francesca ci pensa e decide di accettare il cambio. Le due sorelle chiamano tre tiri. Il primo le porta in Liguria e finalmente trovano lo zero, Francesca chiama l'Emilia Romagna con il pacco 11 pesca 100 euro. Il prossimo tiro di Francesca è per la Sicilia e nel pacco ci sono 75 euro.

Francesca accetta l'offerta del Dottore, che propone una strategia diversa dal solito

La partita di Francesca si avvia verso il finale. Arriva la chiamata del Dottore che propone per un tiro 37.000 euro, ma le sorelle rifiutano l'offerta. Scelgono la regione su cui puntare ed è l'Umbria che porta via 100.000 euro. Il Dottore a questo punto offre un nuovo cambio, però Francesca rifiuta. Mancano ormai pochi numeri e i pacchi rimasti sono tre e la tensione sale alle stelle. Francesca sfida la sorte e chiama la new entry, il Trentino Alto Adige che ha 75.000 euro.

Arriva la chiamata del Dottore che propone una strategia differente rispetto al solito. "Il valore atteso del pacco è di 30.000 euro, poiché si ottiene facendo la somma dei pacchi in gioco diviso due", ma questa offerta è valida solo se pescata dalle carte. Francesca trova la carta con l'offerta e si porta a casa 30.000 euro.