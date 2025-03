Affari Tuoi: Francesca dell’Emilia Romagna svela su Rai 1 di essere incinta

Si chiama Francesca ed è la rappresentante della regione Emilia Romagna la protagonista della scorsa puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino che va in onda ogni sera su Rai 1. Impiegata in una ditta di distribuzione di gas naturale, fidanzata con un uomo di nome Lorenzo, Francesca è approdata all'interno dello studio di Affari Tuoi accompagnata però dalla sorella Ilaria.

Ad un certo punto della partita però, la giovane donna ha deciso di svelare a tutti una notizia, lasciando i presenti ed anche i telespettatori davvero senza parole. Non soltanto questo, visto che la pacchista dell'Emilia Romagna è riuscita a portarsi a casa anche un pò di soldi. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la concorrente del programma di Rai 1.

Francesca confessa di essere incinta, lieto fine ad Affari Tuoi

Un inizio piuttosto scoppiettante per Francesca e per tutti i telespettatori di Affari Tuoi. Protagonista della puntata dello show di Rai, andata in onda ieri sera mercoledì 5 marzo, è Francesca accompagnata dalla sorella. La concorrente apre subito sei pacchi che di fatto hanno eliminato dal tabellone 20 euro, lo gnocco fritto, 200 euro, 100 euro, 0 euro e 75 mila euro. Il dottore propone il cambio che viene rifiutato dalla concorrente.

Subito dopo, Francesca apre il pacco contenente 300 mila euro, poi 30 mila e 5 mila euro. Proprio durante la seconda chiamata del Dottore, la giovane svela di essere incinta. "Non potevo dirlo. Ero un po' sempre stanca, malaticcia", ha aggiunto Francesca che ha immediatamente ricevuto gli auguri da parte di Stefano De Martino e l'applauso del pubblico.

Il Dottore offre così 22 mila euro, che però vengono rifiutati da Francesca. Dopo aver altri pacchi, il Dottore ripropone il cambio, anch'esso rifiutato. Sul finire della puntata Francesca si è così ritrovata con tre cifre blu e 20 mila euro. Francesca torna a casa con 20 mila euro.