Affari Tuoi, il trionfo di Federica del Trentino Alto Adige e l'emozione della mamma

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda giovedì 27 febbraio, la protagonista è stata Federica del Trentino Alto Adige, con il pacco numero 19. La ragazza ha fondato una start up di prodotti di dermocosmesi e lavora insieme alla madre Michela.

Entrambe sono state protagoniste della puntata di Affari Tuoi e dopo un inizio molto complicato, con i 300.000 euro che se ne vanno subito, madre e figlia tornano a casa con l'offerta del Dottore da 50.000 euro. Sebbene nel loro pacco ci fosse una cifra più alta.

Affari tuoi: la partita di Federica del Trentino Alto Adige

Pronti via, Federica vede sfumare subito i 300.000 euro. A consolare mamma e figlia c'è il pacco contenente i canederli e la fortuna continua con le concorrenti che vedono andarsene solo 1 e 50 euro. Il Dottore propone un'offerta da 33.000 euro, ma le due concorrenti decidono di declinare la proposta. Subito dopo vanno via 20.000, 10, 100 e 75.000 euro. La partita è sul binario giusto e Federica rifiuta l'offerta da 40.000 euro.

C'è spazio poi per un momento molto commovente, con la mamma di Federica che dichiara: "Mia figlia è un gioiello, ha imparato da me, le ho fatto da mamma e da papà. Da papà non le ho saputo fare. Federica è forte, ha superato una malattia importante, i disturbi alimentari e l'anoressia. Per me essere qua è un'opportunità di crescita e di forza. Ha dimostrato di essere forte".

In partita rimane un solo pacco blu e Federica rifiuta il cambio e l'offerta da 50.000 euro. La concorrente decide di proseguire con i tiri e vanno via i 15.000, i 30.000 e i 200.000 euro. In gioco restano solo 10.000, 50.000 e 100.000 euro.

Federica rifiuta l'offerta da 50.000 euro e sul tabellone ci sono 100.000 euro da una parte e 10.000 euro dall'altra. Il Dottore offre alla concorrente 50.000 euro e, stavolta, lei accetta. Nel suo pacco, però, c'erano 100.000 euro.