Affari Tuoi, il destino beffardo di Elisa dal Friuli Venezia Giulia che finisce alla Regione Fortunata

La concorrente di Affari Tuoi di domenica 20 aprile è Elisa dal Friuli Venezia Giulia, pacchista da 20 puntate. È sposata con Davide dal 2020, hanno due bimbe: Arianna ed Eleonora. Gioca con il marito con il pacco numero 3. Nei pacchi blu c'è "Gennarino", e si tratta di un pacco particolare. Il thailandese Thanat porta la ribolla gialla, che è un vino friulano. Ma com'è andata la partita?

Elisa inizia la partita scegliendo di aprire il pacco numero 1 della Campania, dove ci sono 15.000 euro. Poi vanno via 50 euro, 10.000 euro, 20 euro e anche 30.000 euro. Dopo questi tiri, il Dottore chiama al telefono per offrire 37.000 euro. I tiri successivi dopo aver rifiutato l'offerta, sono il 13 dell'Emilia Romagna con 20.000 euro e l'11 dell'Abruzzo con 0 euro.

Come prosegue la partita di Elisa dal Friuli Venezia Giulia ad Affari Tuoi

Nel pacco 4 della Sardegna ci sono 300.000 euro. A questo punto, viene offerto un cambio, Elisa rifiuta. Poi chiama il 10 della Toscana con 200 euro. Dopo aver rifiutato un altro cambio, se ne vanno anche i 200.000 euro del Veneto. Rifiuta ancora un cambio proposto dal Dottore. Il marito Davide sceglie di aprire il pacco 7, dove ci sono 50.000 euro.

In questo momento della partita, decide di accettare il cambio e prende il numero 12, e, dopo un'offerta, chiama il 20 della Valle d'Aosta e vanno via 100.000 euro. Nel suo pacco, il numero 12, c'era "Gennarino", che è un cagnolino. Si va alla Regione Fortunata. Elisa sceglie la Campania, ma non è la Regione Fortunata. Allora opta per la Puglia al suo secondo tentativo, con l'obiettivo di vincere 50.000 euro. Elisa e Davide scoprono che la Regione Fortunata è il Molise.