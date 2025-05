Affari Tuoi e Stefano De Martino in onda fino a luglio? La RAI ci prova contro Amadeus su Nove

Affari Tuoi è pronto ad allungarsi. Anziché chiudere l'edizione in corso a giugno infatti, le puntate dovrebbero allungarsi fino a luglio.

Dopo gli ascolti record di questa edizione, la rete ha deciso di rimandare il momento delle teche: l'obiettivo infatti, è quello di andare avanti, posticipando Techetecheté.

Affari Tuoi si allunga a luglio

Locandina di Affari tuoi

Ma andiamo con ordine. Il primo a dare la notizia è stato Davide Maggio, secondo cui il programma dei pacchi si protrarrà fino a metà luglio, probabilmente con l'obiettivo di tenere testa ad Amadeus. A giugno infatti, inizierà su Nove il programma The Cage-Pendi e Scappa, con cui Amadeus tornerà nell'access prime time della rete. Terminato il periodo di garanzia infatti, è il momento ideale per testare novità da inserire in palinsesto, anche approfittando della tv che si spegne in estate.

Stando a quanto scrive Davide Maggio, De Martino sarà in onda fino a metà luglio, per poi ripartire a inizio settembre.

Questo anche perché a Mediaset starebbero pensando a un cambio nell'access prime time, visti i risultati dell'ultima stagione. De Martino dunque, dovrebbe presidiare il terreno lasciando poco spazio alla concorrenza.

L'intenzione è chiaramente quella di giocare d'anticipo: la stessa strategia con cui, a settembre 2024, prese il timone di Affari Tuoi.

Le puntate da recuperare

Amadeus ad Affari Tuoi

Poco dopo però, Fanpage ha smentito in parte la notizia: secondo il sito infatti, alcune fonti Rai avrebbero confermato la presenza di alcune puntate da recuperare a causa dell'insediamento di Papa Leone XIV e degli incontri di Jannik Sinner trasmessi al posto di Affari Tuoi. Con questo ricalcolo quindi, la chiusura di Affari Tuoi dovrebbe avvenire al massimo ai primi di luglio.

Quel che è certo dunque, è che Affari Tuoi si allungherà fino a luglio. Non resta che attendere una conferma ufficiale.