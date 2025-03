Affari Tuoi, Chiara dalla Calabria rifiuta le offerte del dottore e perde tutto

Partita sfortunata, quella di ieri sera ad Affari Tuoi. La concorrente era Chiara, che giocava per la regione Calabria con il pacco 6; al suo fianco, il marito Antonino.

Dopo i primi tiri e l'offerta iniziale di 40mila euro da parte del dottore, la partita è precipitata. Niente da fare nemmeno al rush finale delle regioni.

Chiara dalla Calabria: chi è la concorrente

La pacchista arrivava da Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Nella vita è una docente di cucina e pasticceria in un istituto alberghiero. Inoltre è molto superstiziosa, tanto da aver tenuto segreta la sua partecipazione al programma: "Non ho detto a nessuno che sarei venuta qui a giocare, sono superstiziosa. Mi chiedevano come mai non andassi in gita. Mi chiedevano se fossi in dolce attesa e io dicevo che sono affari miei".

Stefano De Martino al telefono col dottore

La partita sfortunata e le offerte del dottore

La partita è iniziata aprendo i pacchi che contenevano 30mila euro, 50 euro, 10 euro, 0 euro, 200 euro e 20 euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro e la concorrente ha ammesso che "Chi li ha mai visti".

Poi però, la situazione ha iniziato a precipitare, dato che i tre pacchi successivi contenevano 100mila euro, 200mila euro e 50mila euro. Il Dottore ha allora offerto il cambio, che è stato rifiutato.

Chiara ha poi trovato la cipolla di tropea, ma anche i 15mila euro e i 5mila euro. Il Dottore ha richiamato, offrendo 25mila euro. Chiara ha rifiutato e nel tiro seguente sono sfumati i 75mila euro.

Dopo aver rifiutato un altro cambio, la concorrente ha aperto il pacco da 20mila euro. A quel punto, gli unici pacchi rossi rimasti erano quello 10mila euro e 300mila euro. Il Dottore ha offerto dunque il terzo cambio, che è stato rifiutato ancora. Purtroppo, subito dopo, Chiara ha aperto il pacco da 300mila euro.

Infine, quando il Dottore ha telefonato di nuovo, Chiara è stata persino ottimista: si aspettava un'offerta da 3mila euro, il dottore gliel'ha fatta di 2mila euro.

La regione fortunata

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Alla fine, andando avanti, a Chiara è rimasto il pacco da 500 euro. Non è andata meglio nemmeno alla regione fortunata: Chiara e Antonino hanno puntato sulla Campania per vincere 100mila euro ma non era quella giusta, poi hanno puntato sulla Liguria, ma la regione fortunata era il Piemonte.

Purtroppo, la coppia è tornata a casa a mani vuote.