Affari Tuoi, il cambio con il pacco numero 12 si rivela fortunato per Alessandro della Lombardia

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 2 aprile, il protagonista è Alessandro della Lombardia. Il ragazzo arriva dalla provincia di Bergamo e lavora in un'azienda. Ad accompagnarlo c'è la sorella Paola, insegnante di scuola primaria. Fratello e sorella sono dunque pronti a sfidare il Dottore e dare il via alla partita.

Com'è andata la partita di Affari Tuoi di Alessandro della Lombardia

La partita inizia male, infatti Alessandro e Paola perdono subito i 50.000 euro, ma poi il concorrente chiama la new entry e trova 75 euro. Successivamente i fratelli chiamano il Molise e nel pacco ci sono 75.000 euro. Mancano due tiri, nel primo della Basilicata ci sono 20.000 euro, nel senso, della Sicilia, trovano 10.000 euro.

Arriva la prima offerta del Dottore, pari a 33.000 euro. Ma viene subito rifiutata. Arriva il tiro verso il Lazio e se ne vanno i 100.000 euro. Dopo diversi tiri sfortunati, i due concorrenti trovano finalmente lo zero. Alessandro e Paola scelgono di chiamare la Puglia va se ne vanno i 300.000 euro. Restano dunque quattro rossi e quattro blu. Il Dottore offre 19.000 euro, ma la proposta viene rifiutata. Chiamano la Sardegna e vanno via i 20.000 euro e il tiro successivo purtroppo porta via pure i 200.000 euro.

Il Dottore offre 4.000 euro che vengono rifiutati. Alessandro decide di andare avanti e dopo aver trovato l'ossobuco, sceglie il pacco della Sardegna che porta via un pacco blu. Restano due pacchi rossi da 5.000 e 30.000 euro.

Alessandro accetta il cambio e vince

Siamo nella fase decisiva della partita e Alessandro racconta che il numero 12 è il giorno in cui si è fidanzato con Rebecca, oltre ad essere il compleanno di sua sorella Paola. A quel punto, il Dottore chiama e offre il cambio e Alessandro decide di accettare.

Dunque, il concorrente considera il 12 come un segno del destino e infatti la partita si chiude nel migliore dei modi dato che nel pacco di Alessandro ci sono ben 30.000 euro.