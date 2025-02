Affari Tuoi, Angelo della Basilicata si porta a casa 75.000 euro ma prima rischia di perdere tutto

La scorsa puntata di Affari Tuoi, quella andata in onda il 20 febbraio 2025, è stata un grande successo in quanto ha visto trionfare un ragazzo della Basilicata, Angelo. Come sempre, il programma è iniziato alle 20.35 e ha visto l'ingresso in studio di Stefano De Martino e poi del concorrente scelto, ovvero Angelo.

Non si tratta di certo di un volto sconosciuto perché il ragazzo proveniente da Avigliano, in provincia di Potenza, compare in studio da più di 20 puntate. Di lui sappiamo che gestisce una casa di riposo con il fratello e il suo obiettivo è quello di renderla più grande per accogliere più ospiti. A giocare insieme a lui la moglie Maria Domenica: i due hanno portato sul tavolo il pacco numero 11.

Il percorso prosegue lineare, non privo di colpi di scena, poiché Maria e Angelo individuano pacchi molto consistenti come quello da 50 e da 200.000 euro. Il Dottore deciderà di offrire loro 29.000 euro ma questi li rifiuteranno, così come i 35.000 euro, che verranno offerti dopo altri 9 tiri. Il Dottore continuerà nuovamente con altre offerte, ma nessuna di queste saprà cogliere nel segno i due concorrenti.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Angelo della Basilicata?

La partita è quindi proseguita con interesse e dedizione, in quanto la simpatia di Angelo ha portato tutti gli altri a sperare che lo stesso potesse vincere qualcosa in questa competizione. Ad un certo punto, il Dottore ha deciso di offrire al concorrente 11.000 euro, ma questo ha rifiutato e si è ritrovato dinanzi ad una scelta di non poco conto.

Davanti ad Angelo solo il pacco da 50 e quello da 75.000 euro. Una grande vincita o un'enorme delusione, insomma. Ad ogni modo, Angelo decide di andare dritto fino alla fine, rifiutando cambi e offerte e alla fine questa sua audacia lo ha premiato. Nel suo pacco, il numero 11, erano infatti presenti 75.000 euro, ed ecco come abbiamo potuto assistere alla gioia di una coppia che sicuramente potrà realizzare i suoi sogni grazie alla partecipazione ad Affari Tuoi.