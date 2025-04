Affari Tuoi, la partita di Roberta del Lazio sembra persa ma qualcosa cambia all’ultimo istante

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 11 aprile 2025, la partita di Roberta del Lazio inizia malissimo, avendo pescato il pacco da 200.000 euro, che lascia andare per 10 euro. Ma poi, sul finale, la situazione si ribalta.

La puntata di Affari Tuoi, in onda venerdì 11 aprile 2025, ha visto come protagonista Roberta dalla regione Lazio. La concorrente ha giocato insieme alla sorella Manuela, ha pescato il pacco numero 4 che conteneva 200.000 euro. Poi, l'ha cambiato con il numero 10 che conteneva 10 euro e poi con il numero 18. Insomma, è caduta in pieno nella trappola del Dottore Pasquale Romano. Ma alla fine è arrivato il colpo di scena. Ecco cos'è successo.

La partita di Roberta del Lazio ad Affari Tuoi

Roberta è la concorrente del Lazio protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 11 aprile. Ha 35 anni e 3 anni fa è tornata a vivere con i genitori. Ha due figlie, Ludovica e Aurora. I primi sei pacchi aperti da Roberta contenevano 500 euro, 5.000 euro, 300.000 euro, 1 euro, 20.000 euro e 50 euro. Arriva la prima offerta del Dottore da 29.000 euro, ma la concorrente rifiuta senza esitazione. Apre i pacchi che contenevano 2 maritozzi, 100 euro e 75.000 euro.

Nuova offerta del Dottore, ancora da 29.000 euro e Roberta rifiuta nuovamente e quindi prosegue la partita. Nei pacchi successivi trova 200 euro, 100.000 euro e zero euro e il Dottore offre nuovamente 29.000 euro ma stavolta per un solo tiro. Manuela e Roberta rifiutano.

Il pacco aperto subito dopo conteneva 10.000 euro e il Dottore ha offerto il cambio. Roberta accetta rinunciando quindi al pacco numero 4 per prendere il pacco numero 10. Ha aperto subito il vecchio pacco che conteneva 200.000 euro e la delusione sul volto di Roberta è del tutto evidente. Il Dottore offre 10.000 euro, ma Roberta dice di no e nei pacchi successivi c'erano 15.000 euro, 50.000 euro e 20 euro.

Il finale della partita di Roberta

La partita di Roberta si avvia verso la fine e sul piatto rimangono 30.000 euro. Il Dottore ha offerto 7.000 euro per un tiro ma Roberta preferisce fare l'ultimo tiro e pesca il pacco che conteneva 75 euro.

I due pacchi finali erano quelli da 10 euro e da 30.000 euro. Il Dottore offre il cambio e Roberta rinuncia al pacco numero 10 per prendere il pacco numero 18. Mossa vincente, dato che Roberta si porta a casa 30.000 euro e scoppia in lacrime per la gioia.