Adrien Brody, la sua nuova fidanzata è la ex moglie di Harvey Weinstein (FOTO)

In occasione dell'ultima edizione del Tribeca Film Festival, Adrien Brody ha presentato ufficialmente al mondo la sua nuova fidanzata, Georgina Chapman, stilista ed ex moglie di Harvey Weinstein. I due erano già stati visti insieme nel 2019 ma al Tribeca sono apparsi più uniti che mai.

Fin dall'inizio del loro rapporto, Adrien Brody e Georgina Chapman hanno mantenuto un basso profilo e hanno preferito passare inosservati con i fotografi. Per questo motivo, la loro prima uscita ufficiale insieme in occasione della premiere del film Clean (diretto da Paul Solet e interpretato proprio da Brody) ha fatto emozionare i tabloid.

L'attore di 48 anni e la stilista di 45 sono apparsi felici insieme e, negli scatti comuni, si abbracciano osservandosi con amore e serenità. Georgina Chapman ha divorziato da Harvey Weinstein nel 2017, subito dopo la pubblicazione delle inchieste a suo carico. Ironia della sorte, a far conoscere i due innamorati è stato proprio Weinstein, che ha collaborato con l'attore in occasione di due produzioni, Hollywoodland e Jailbreakers.

Se, quindi, Adrien Brody non è mai stato un volto totalmente sconosciuto per la ex moglie di Harvey Weinstein, il vero colpo di fulmine è avvenuto nel 2019 in occasione dell'evento organizzato da Helena Christensen al Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve di Puerto Rico per il lancio della sua linea di costumi. Come riportato da Page Six, galeotto fu il party e chi fu invitato...