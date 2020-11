Adriano Celentano: con Prisencolinensinainciusol conquista le star su Twitter (VIDEO)

46 anni dopo, il video di quando Adriano Celentano eseguì Prisencolinensinainciusol nel varietà Milleluci al fianco di Raffaella Carrà è divenuto virale su Twitter, conquistando (tra gli altri) anche Neil Gaiman, Mark Frost ed Edgar Wright.

Certi tesori artistici, in quanto tali, non vengono scalfiti dal tempo che passa. Anzi, il trascorrere degli anni può donare loro una nuova giovinezza, facendo sì che arrivino a conquistare anche le nuove generazioni che, altrimenti, avrebbero rischiato di non sapere nemmeno della loro esistenza. Questo è il caso di Prisencolinensinainciusol, brano noto soprattutto ai fan di Adriano Celentano ma ricordato anche da tutti coloro che, ascoltandolo, dagli anni settanta in poi, si sono sempre chiesti quale significato fosse nascosto dietro quel fiume di parole incise dal cantante italiano.

Adriano Celentano con Claudia Mori

In realtà, a susseguirsi nella canzone non sono altro che parole prive di senso, a cominciare dal titolo che Adriano Celentano ripete in più punti del brano. Una provocazione vera e propria, attraverso cui il "molleggiato" lanciò una frecciatina a tutti quegli italiani che già all'epoca osannavano artisti stranieri pur non comprendendo una virgola di ciò che cantavano, ponendo in secondo piano il valore del testo. Ecco allora che nacque Prisencolinensinainciusol, eseguito dal vivo da Celentano durante il celebre show televisivo Milleluci, condotto da Raffaella Carrà e Mina.

Una performance indimenticabile, divenuta virale quasi mezzo secolo dopo, in seguito ad un improvviso tam tam sui social. Tutto è iniziato da quando un'utente scozzese ha condiviso il video dell'esibizione su Twitter, provocando una lunga serie di Mi piace e retweet, fino a superare la soglia di tre milioni e 100mila visualizzazioni, con più di 135mila like, decine di migliaia di retweet e commenti da tutto il mondo. "Il cantante italiano Adriano Celentano ha pubblicato una canzone con un testo nonsense che doveva sembrare inglese/americano forse per provare che agli italiani potesse piacere qualunque canzone inglese. Il brano è diventato una hit dando vita a questo: Il più bel video che abbia mai visto", ha scritto l'autrice del primo Post 'Harry', Harriet Mould.

Ornella Muti e Adriano Celentano in Innamorato Pazzo

Tra le persone che hanno condiviso il filmato non mancano anche alcuni personaggi famosi, tra cui spiccano lo scrittore Neil Gaiman, il regista Edgar Wright, l'attrice Barbara Hershey e Mark Frost, co-creatore di Twin Peaks insieme a David Lynch. Gaiman e Wright si sono limitati rispettivamente ad un Mi Piace e ad un retweet, contribuendo a rendere il video ancora più virale, mentre Frost ha condiviso l'esibizione sul proprio profilo, definendo Adriano Celentano un "genio".