Chi è la moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori

Scopriamo chi è e cosa fa Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano: celeberrimo artista considerato, anche fuori dai confini italiani, come uno dei più importanti esponenti della musica leggera.

Adriano Celentano, celeberrimo cantautore, attore, regista e autore televisivo, è sposato con la bellissima Claudia Mori, attrice conosciuta sul set di Uno strano tipo nel 1963. Adriano e sua moglie si sono sposati in gran segreto nella chiesa di San Francesco a Grosseto nel 1964.

La Mori Inizia ha dato inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo interpretando la parte di Cerasella nell'omonimo film del 1959. In seguito a preso parte anche pellicole di rilievo come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, e Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich.

L'attrice, nel 1971, ha recitato a fianco di Adriano in Er più: storia d'amore e di coltello, e nel 1973 gira anche la versione cinematografica di Rugantino, sempre con Celentano. Tra i film che hanno visto la sua partecipazione possiamo citare, Uno strano Tipo, Il magnifico avventuriero, L'emigrante e Locandiera. Dal 1991 è amministratice delegata dell'etichetta discografica Clan Celentano.

Claudia Mori, intervistata a proposito del suo rapporto con il marito Adriano Celentano, ha dichiarato svariate volte di non essere in grado di immaginare la sua vita senza di lui: "La sera quando vado a letto prego che se tra i due dovesse mancare qualcuno, spero di essere io, perché non riuscirei a sopportare il contrario".