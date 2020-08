Adriano Celentano e Ornella Muti, Naike Rivelli sulla loro storia d'amore: "Lui, che uomo triste"

Naike Rivelli su Instagram attacca Adriano Celentano per aver rivelato la storia con la madre Ornella Muti e mette in vendita le foto dei backstage dei due attori.

Per Naike Rivelli il cantante Adriano Celentano rivelando la storia d'amore con sua madre Ornella Muti si è rivelato "un uomo tristissimo",In un post su Instagram, la figlia dell'attrice ha attaccato il Molleggiato per aver raccontato la relazione clandestina con la Muti senza interpellarla.

Ornella Muti ne Il bisbetico domato

La storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella Muti, rimasta segreta per decine di anni prima che il cantante decidesse di rivelarla pubblicamente, risale agli inizi degli anni Ottanta ai tempi de Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, ma Adriano Celentano ne parlò nel 2014 "di botto, senza neanche avvertirmi", disse Ornella Muti ai giornalisti aggiungendo "Se voleva proprio liberarsi di questo segreto, sarei stata felice di saperlo per prima, però gli uomini sono fatti così".

Naike Rivelli in un post su Instagram ha chiesto alla famiglia Celentano e ai giornalisti di non parlare più di questa storia: "Adriano Celentano e Claudia Mori non fanno altro che parlare dei loro tradimenti come se mia madre e la nostra famiglia non esistessero. Lo trovo molto sgarbato, maleducato ed egocentrico". Nike allora era una bambina, ma ricorda che il cantante andava spesso a casa loro a fare il "simpaticone" con lei: "Un uomo che fa una cosa del genere dopo tutti questi anni lo trovo di cattivissimo gusto. Io mi ricordo quel periodo perché avevo 5 o 6 anni. Celentano veniva a casa di mia madre, a Chiasso, a fare il grande simpaticone".

Nike racconta che mentre la relazione clandestina andava avanti, Adriano Celentano non sembrava un uomo pentito ma felice: "Sicuramente sarà stato un grosso sbaglio quello di tradire la moglie con la mamma, ma ricordo che in quel periodo sembrava molto felice di farlo. Anche di essere scherzoso e favoloso con me che ovviamente non ne sapevo nulla, credevo fosse solo un attore favoloso e simpatico". La Rivelli chiede che su questa storia scenda l'oblio e dà un giudizio molto duro su Adriano Celentano: "Su questa storia hanno massacrato mia madre. Lei essendo una donna di gran classe ha sempre fatto silenzio stampa, specialmente per il rispetto nei confronti di Claudia Mori e della famiglia. A me dà molto fastidio che si parli ancora di questa triste storia, di questo tristissimo uomo e del loro tristissimo matrimonio. Per favore lasciateci in pace, non ne parlate più".

Nella parte finale del post Naike spiega che la storia di Adriano Celentano sta danneggiando il suo obiettivo "sto per entrare in politica e ho bisogno che tutti i miei google ads siano concentrati su quello". Poi la notizia importante che aveva promesso ai suoi follower, la 45enne figlia di Ornella Muti mette in vendita al miglior offerente le foto dei backstage dei film con Adriano e Ornella "tutte quelle belle foto che nessuno ha mai visto del dietro le quinte".