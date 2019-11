Adrian: Selvaggia Lucarelli ospite scomodo per Adriano Celentano: il no di Mediaset

Adriano Celentano dovrà rinunciare a Selvaggia Lucarelli: il cantante avrebbe voluto la giornalista e opinionista ospite del suo Adrian, ma - stando a quanto sostiene Dagospia - dovrà farne a meno a causa di imposizioni dall'alto. Mediaset avrebbe detto un no deciso

Adrian La Serie, il controverso controverso programma di Adriano Celentano, che tra polemiche, spot urlati, interruzioni strategiche e ascolti non proprio esaltanti si trascina ormai da un anno, volge ormai al termine e per le ultime puntate ha puntato su grandi ospiti, neanche fosse uno show di Capodanno: Maria De Filippi, Gianni Morandi, Biagio Antonacci e altri, tutti alla corte del Molleggiato. Selvaggia Lucarelli, donna affascinante e personaggio amato e detestato senza mezze misure, sarebbe stato un ospite atteso. Non per Mediaset, che "secondo voci di corridoio" - spiega Alberto Dandolo su Dagospia - "non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli, ma anche le sue recenti posizioni a Non è l'Arena"

Una foto di Selvaggia Lucarelli

Solo pochi giorni fa, ricordiamo, che Selvaggia Lucarelli, nel programma di Massimo Giletti, aveva attaccato apertamente Mediaset e Barbara D'Urso in merito alle ospitate di Tony Colombo e Tina Rispoli, ospiti appariscenti quanto controversi, lui cantante neomelodico, lei vedova di camorra. L'attacco diretto di Selvaggia Lucarelli a Mediaset e sua maestà Barbara D'Urso - con la quale, va detto, non corre buon sangue da tempo - sarebbe la spiegazione più scontata del veto alla sua ospitata nel programma di Adriano Celentano.

Adriano Celentano dovrà quindi rinunciare ad una delle sue "firme femminili preferite"? Per il momento non vi sono dichiarazioni ufficiali di sorta, anche da parte di Selvaggia Lucarelli. Staremo a vedere.