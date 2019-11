Adrian: ospiti di Adriano Celentano, Biagio Antonacci e Andrea Scanzi stasera su Canale 5

Adriano Celentano, Biagio Antonacci e Andrea Scanzi: saranno loro ad animare Adrian, stasera su Canale 5 intorno alle 21:20. Riusciranno loro ad ottenere ascolti migliori rispetto alle due passate settimane?

Nella terza puntata di questo nuovo ciclo di Adrian a far compagnia al Molleggiato ci saranno il giornalista Andrea Scanzi e Biagio Antonacci, che, dopo le incursioni nelle anteprime di Viva RaiPlay di Fiorello, sarà forse pronto a impugnare davvero la sua chitarra per duettare con Adriano Celentano e provare, forse, a salvare, almeno per una sera, gli ascolti in caduta libera.

Soprattutto, saranno loro due che dovranno far dimenticare il gran rifiuto di Albano che, invitato come ospite d'onore, ha "gentilmente" declinato.

La scorsa settimana per Adrian La Serie (qui la nostra recensione della sesta puntata), nonostante la presenza di due super ospiti come Maria De Filippi e Gianni Morandi, era andata anche peggio della precedente: 3.439.000 spettatori pari al 13,7% di share per lo spettacolo e appena 1.527.000 telespettatori, pari all'8,68% di share, per la serie animata.