Adrian, la serie: Mediaset rimanda Adriano Celentano a settembre

Adrian, la serie e Adriano Celentano non si vedranno per un bel po', almeno fino a settembre, come comunicato poche ore fa da Mediaset in una nota ufficiale e congiunta con il Clan Celentano. La motivazione risiederebbe nelle condizioni di salute dell'artista milanese.

L'ultima puntata, la quarta, era andata in onda lo scorso 4 febbraio ed era stata un disastro dal punto di vista degli ascolti e della share, crollato dai 15 punti del debutto ai 7.7. Così, in concomitanza con la settimana di Sanremo, Mediaset aveva deciso di tirare il fiato per un po', concedendo ad Adrian La Serie prima uno slittamento dal lunedì al martedì per evitare Il commissario Montalbano, poi la sospensione per via della saluta cagionevole di Adriano Celentano. Motivazione utilizzata ufficialmente anche nell'ultimo comunicato: "Clan e Mediaset comunicano che per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente". La nota mette anche a tacere le voci circa la presenza o meno di Aspettando Adrian, lo show che precede la messa in onda dei due episodi e che vede in scena, anche se di poche parole e per pochissimi minuti alla volta, il Molleggiato in persona: "Come da originario sviluppo del programma che vedeva l'aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest'ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste".

Costata più di 20 milioni di euro, la serie di Celentano è stata - almeno per il momento - uno dei flop più clamorosi di Mediaset, ecco perchè la sensazione generale è che ora Canale5 stia cercando almeno un modo per salvare il salvabile, che sembra sia stato trovato nello show che, a questo punto, il cantautore dovrà a tutti gli effetti presenziare. Se sarà accompagnato da un vero conduttore o da una vera conduttrice? Difficile dirlo: dopo la fuga di Teo Teocoli e Michelle Hunziker, che di recente ha spiegato i motivi del suo allontanamento, era circolato il nome di Ambra Angiolini, ma pare che anche lei abbia preferito declinare.