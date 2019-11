Adrian: con Adriano Celentano, Maria De Filippi e Gianni Morandi stasera su Canale 5

Adriano Celentano, Maria De Filippi e Gianni Morandi uniti per Adrian, stasera su Canale 5 intorno alle 21:20, come sempre. E ci si chiede se il "trio delle meraviglie" riuscirà a risollevare gli ascolti di uno show che, di ritorno la scorsa settimana dopo il flop invernale, sembra irrimediabilmente condannato.

Dopo i rumor delle scorse settimane sugli ospiti stellari di questo nuovo ciclo di Adrian, la partecipazione di Maria De Filippi e Gianni Morandi è stata confermata da un promo e poi da un servizio di Studio Aperto, che è riuscito a curiosare durante le prove del varietà. Mostrando un Adriano Celentano in forma e concentrato sull'esibizione che lo vedrà, stasera sul palco, accanto a Morandi.

Questa sera ad Adrian Live: Gianni Morandi, Maria De Filippi e...

Dalle 21:20 su Canale 5!#Adrian pic.twitter.com/kgP3RqdIi5 — Adrian (@AdrianLaSerie) November 14, 2019

Quello che in tanti si chiedono, però, è se Maria De Filippi e Morandi riusciranno con la loro presenza ad aiutare il Molleggiato per recuperare terreno in fatto di ascolti. La scorsa settimana, infatti, il pubblico che ha salutato il ritorno in tv del cantautore milanese ha deluso le aspettative: i primi 60 minuti hanno registrato una media di 3.869.000 spettatori e del 15,42% di share, con punte di 4.700.000 spettatori e 18 punti di share. Peccato, però, che gli spettatori abbiano cominciato ad abbandonare Canale 5 proprio in quello che doveva essere il momento clou, con gli ospiti Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti: gli spettatori sono scesi a circa 4 milioni, per poi scappare in massa nel momento in cui è cominciata la seconda parte dello show ed è andata in onda la quinta puntata di Adrian La Serie (qui la nostra recensione), arrivando a non toccare neppure i 2 milioni di spettatori, con lo share sceso a 10 punti.