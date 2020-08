Adele magra e con i capelli ricci su Instagram: un omaggio a Beyoncé

Nuovo look di Adele che dopo aver perso 44 chili si è fotografata sul social network con un nuovo look per rendere omaggio a 'The Queen' Beyoncé.

Adele ha pubblicato uno scatto su Instagram con un nuovo look che rende omaggio a Beyoncé: magra e con i capelli ricci, la cantante è inginocchiata sotto il suo televisore e, indicando la cantautrice statunitense, scrive: "Grazie Queen, perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte".

Era l'inizio di maggio quando Adele ha pubblicato una foto su Instagram nel giorno del suo trentaduesimo compleanno in cui mostrava di aver perso peso. La trasformazione della cantante britannica non è terminata, dopo aver perso circa 44 chili Adele oggi si è mostrata su Instagram con un nuovo look davvero irriconoscibile che ha scatenato l'entusiasmo dei follower.

Adele, che dopo la separazione dall'ex marito Simon Konecki si è trasferita negli USA e oggi si è mostrata ai suoi fan con i capelli ricci biondi naturali, un look che è anche un omaggio a Beyoncé e al suo nuovo album Black Is King, basato sulla colonna sonora di Il Re Leone. La cantante di 'Someone Like You' ha scritto nel post: "Grazie Queen, perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte". Adele indossa una blusa simile a quella di Beyoncé Knowles, la mano indica una scena dell'album, ma è il nuovo fantastico look dell'attrice ad aver attirato l'attenzione dei fan.