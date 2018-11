Stan Lee: Sky omaggia l'icona dei fumetti con una programmazione speciale!

Questa sera, martedì 13 novembre, su Sky Cinema Hits, dalle 21.15 sarà trasmessa la trilogia originale di Spider-Man firmata da Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Stan Lee nel suo secondo cameo mentre cerca di portare in salvo una bambina durante lo scontro fra l'Uomo Ragno e il Green Goblin.

Inoltre, nel weekend, da venerdì 16 a domenica 18 novembre, sempre su Sky Cinema Hits è prevista una lunga maratona con alcuni dei più importanti successi cinematografici nati dal genio di Stan Lee. Venerdì 16 alle 21.15 sarà programmato Black Panther, la rivelazione della scorsa stagione per il cinecomic Marvel, con Chadwick Boseman e Michael B. Jordan; sabato 17 alle 21.15 sarà la volta di Thor: Ragnarok, terzo capitolo dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, che vede al suo fianco Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins e una malefica Cate Blanchett; domenica 18 alle 21.15 appuntamento con Spider-Man: Homecoming, pellicola dedicata al giovane Peter Parker alle prese con la scuola e in procinto di diventare un supereroe, interpretato questa volta da Tom Holland, affiancato dal mentore Iron Man/Robert Downey Jr.

Nel corso del fine settimana la maratona prevede anche la trilogia originale di Spider-Man, Guardiani della Galassia Vol. 2, Logan - The Wolverine, The Amazing Spider-Man 2, mentre su Sky On Demand sarà possibile vedere anche I fantastici 4 e I fantastici 4 e Silver Surfer. In quasi tutte queste pellicole, Stan ha portato a livello 'cult' la sua fama da "attore", grazie agli irresistibili camei nei film del Marvel Cinematic Universe.

Sky Arte omaggia Stan Lee riproponendo domani, mercoledì 14 novembre alle 18.45, l'episodio della serie Supereroi - Battaglia senza fine dal titolo Grande Potere, Grandi Responsabilità: la serie racconta i supereroi attraverso le interviste a sceneggiatori, disegnatori e attori.

Infine, su Sky On Demand è prevista una collezione interamente dedicata a Stan Lee con tutti i film sopra menzionati, la serie di Sky Arte e altri tre titoli: Stan Lee's Superhumans e Supereroi smascherati di Blaze, oltre alla serie animata Marvel Spider Man di Disney XD.