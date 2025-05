Addio a Loretta Swit, star di MASH e Love Boat: aveva 87 anni

Il portavoce di Loretta Swit, Harlan Boll, ha annunciato pubblicamente la scomparsa della star di MASH, celebre per aver interpretato il Maggiore Margaret 'Hot Lips' Houlihan nella serie tv.

Loretta Swit aveva 87 anni ed è scomparsa nella sua casa di New York per cause naturali. Grazie al suo ruolo nella serie, l'attrice ricevette una nomination ad un premio Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie comedy dal 1974 al 1983, vincendo il premio nel 1980 e nel 1982.

Il ruolo di Loretta Swit in MASH e il ricordo di Alan Alda

Il personaggio di Loretta Swit in MASH è ricordato anche per la sua evoluzione, da macchietta a figura molto più sfaccettata nel corso delle varie stagioni. Interpretò Margaret anche nello speciale varietà del 1975 Rickles.

Loretta Swit in una scena di MASH

Alan Alda, suo compagno di set in MASH, l'ha ricordata con queste parole:"Loretta era un'attrice di enorme talento. Meritava tutte e dieci le sue nomination agli Emmy e le sue due vittorie. Ma più che recitare il suo personaggio, lo ha creato. Ha lavorato duramente per mostrare agli sceneggiatori come trasformare quel personaggio da uno stereotipo sessista e monotono in una persona vera, con sentimenti e ambizioni. Abbiamo festeggiato il giorno in cui lo script riportava il suo nome come Margaret, e non più solo come Hot Lips. Loretta ha fatto tesoro del suo tempo qui".

Le altre esperienze in tv e al cinema di Loretta Swit

Finito il lavoro in MASH, Loretta Swit recitò nel film natalizio del 1983, The Best Christmas Pageant Ever, partecipando in seguito a serie famose come Love Boat, La signora in giallo, e in film come Beer, Whoops Apocalypse e Forest Warrior con Chuck Norris.

Una foto del cast principale di MASH

Recitò in Hawaii Five-O, Mission: Impossible e Bonanza, affiancando sullo schermo anche star del calibro di Peter Fonda, Alan Arkin e James Caan.