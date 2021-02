Addio al Nubilato, su Prime Video in streaming da oggi

Addio al Nubilato, la commedia con con Laura Chiatti e Chiara Francini, arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di febbraio 2021, per la regia di Francesco Apolloni, già autore di La verità vi prego sull'amore.

Quattro amiche si ritrovano per festeggiare l'addio al nubilato di una di loro, oramai prossima al grande passo del matrimonio. Tra confidenze, segreti, complicità e rievocazione di antichi ricordi, a riemergere sono anche rivalità mai superate, nonostante un rapporto consolidato nel tempo. Al centro della discussione gli uomini che le hanno accompagnate nella loro vita: quelli che si sono trovate a condividere, quelli che hanno semplicemente desiderato, e quelli che hanno desiderato invano loro quattro. Insomma, le cosiddette occasioni perse e quelle invece colte e poi scartate.

Addio al nubilato: Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa in una scena

Inoltrandosi in un acceso confronto, tutte loro faranno delle scoperte che mai avrebbero immaginato, ed emergeranno scelte di vita del tutto inattese per le une e le altre. Inizialmente, però, a dibattere sull'argomento saranno soltanto in tre: la festeggiata, infatti, non si farà subito trovare, e anzi lascerà degli indizi che porteranno tutte loro in giro per la città in una nottata davvero rocambolesca. Nel super cast Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Nina Fotaras, Emma Matilda Liò, Adrian Gaeta, Fabrizio Nardi e Thierno Thiam.

Addio al nubilato è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.