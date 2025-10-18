Addio a Samantha Eggar, star de Il collezionista e Il favoloso dottor Dolittle

È scomparsa l'attrice Samantha Eggar, nota per i suoi ruoli nei film Il collezionista, Il favoloso dottor Dolittle e I cospiratori. L'attrice britannica aveva 86 anni.

Come riferisce TMZ, Eggar è scomparsa nella sua abitazione di Sherman Oaks circondata dai suoi familiari, dopo un periodo nel quale ha convissuto con una lunga malattia.

Il successo di Samantha Eggar tra gli anni '60 e '70

Samantha Eggar ebbe un successo folgorante sin dal suo debutto sul grande schermo, ottenendo la sua prima candidatura all'Oscar alla miglior attrice nel 1966 per il suo ruolo nel film di William Wyler, Il collezionista.

Samantha Eggar in una scena di Mental con Chris Vance e Amanda Douge

In seguito costruì una carriera davvero proficua tra cinema e televisione, con oltre cento ruoli sullo schermo e diversi credit da doppiatrice, tra cui la serie tv del 2012 Metalocalypse. Tra la seconda metà degli anni '60 e i primi anni '70, visse il periodo di maggior splendore sullo schermo, recitando in produzioni famose come Il favoloso dottor Dolittle di Richard Fleischer, I cospiratori di Martin Ritt, e Sherlock Holmes: soluzione settepercento di Herbert Ross.

Famosa anche la sua partecipazione a Il faro in capo al mondo, al fianco di due leggende come Yul Brynner e Kirk Douglas.

I riconoscimenti per Il collezionista e gli ultimi anni di Samantha Eggar

Nonostante una carriera prolifica e ricca di soddisfazioni, Samantha Eggar ottenne soltanto un premio di grande rilevanza mediatica come il Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico, assegnatole proprio per la sua performance ne Il collezionista.

Nel film, Freddie Clegg (Terence Stamp) è un uomo solitario e ossessionato da Miranda (Samantha Eggar), studentessa d'arte a Londra. Dopo aver vinto una cospicua somma di denaro, Freddie decide di usare i suoi guadagni per mettere in atto un piano inquietante: rapire Miranda e tenerla prigioniera nella sua casa di campagna.

Dopo il successo, negli ultimi anni Samantha Eggar si era allontanata dalle scene e il suo ultimo lavoro risulta essere proprio la serie tv Metalocalypse.