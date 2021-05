Adam Wingard sarà il regista di Hardcore, film tratto dal fumetto di Robert Kirkman

Adam Wingard sarà il regista di Hardcore, un nuovo progetto prodotto da Universal Pictures tratto da una storia di Robert Kirkman ispirata al fumetto che ha creato in collaborazione con Marc Silvestri (Cyber Force).

Il progetto è uno dei prossimi impegni del filmmaker, reduce dal successo di Godzilla vs. Kong.

Hardcore è un thriller sci-fi a sfumature action e segue il percorso di un militare mentre salva il mondo senza sporcarsi le mani.

Il progetto tratto dal fumetto pubblicato da Skybound e Image sarà diretto da Adam Wingard, coinvolto anche come co-sceneggiatore in collaborazione con Will Simmons, già autore di Sleepy Hollow e Internal Affairs.

Nel team della produzione ci sarà anche Robert Kirkman in collaborazione con David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst.

Wingard ha attualmente ottenuto con Godzilla vs. Kong un grandissimo successo ai box office, arrivando a quota 432 milioni di incassi in tutto il mondo, di cui 96 milioni negli Stati Uniti. I risultati positivi hanno spinto lo studio ad affidare al filmmaker un nuovo progetto del MonsterVerse.