MonsterVerse: Adam Wingard alla regia di un nuovo film?

Adam Wingard, reduce dal successo di Godzilla vs Kong, sembra sia impegnato nelle trattative per ritornare a essere il regista di un film del MonsterVerse.

Secondo le fonti di The Hollywood Reporter i responsabili di Legendary starebbe cercando di coinvolgere il filmmaker nonostante i suoi futuri impegni con il sequel di Face/Off e il reboot di Thundercats potrebbero far slittare la realizzazione di un eventuale progetto tra qualche anno.

Godzilla vs. Kong, in arrivo in Italia il 6 maggio, sembrava destinato a concludere l'attuale versione del franchise cinematografico dedicato agli iconici mostri, ma il film diretto da Adam Wingard ha attualmente incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il titolo con i migliori risultati ai box office dopo l'inizio della pandemia. Il lungometraggio non ha ancora debuttato in molti mercati importanti come il Regno Unito, il Brasile e il Giappone.

Legendary starebbe quindi cercando di convincere Adam Wingard a tornare nel MonsterVerse ispirato ai personaggi di proprietà di Toho.

Il filmmaker, tuttavia, avrebbe contribuito a delineare il mondo mostrato in Godzilla vs Kong e avrebbe già ideato potenziali spunti per un sequel. Il sito di The Hollywood Reporter riporta inoltre che uno dei titoli che è emerso dalle conversazioni è Son of Kong.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.