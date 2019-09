Adam Sandler e i suoi sosia: le foto esilaranti in una pagina Facebook!

Adam Sandler ha una pagina dedicata ai suoi sosia su Facebook e le immagini sono una più esilarante (e sorprendente) dell'altra!

Adam Sandler continua ad avere un seguito di fan affezionati, nonostante le recenti svolte professionali che lo hanno portato a mettere da parte le apparizioni sul grande schermo per impegnarsi in una serie di progetti con Netflix, tra cui la commedia gialla Murder Mistery. Lo dimostra una pagina aperta su Facebook, People who sort of look like Adam Sandler but aren't Adam Sandler, in cui sono raccolte le foto dei sosia dell'attore, i sosia più improbabili e assurdi che sembrano quasi presi da uno dei suoi film demenziali.

I sosia di Adam Sandler sono praticamente ovunque: c'è un Adam Sandler operaio, uno al supermercato, altri in posa con dei peluche, uno che lava i piatti, un altro che imbraccia una chitarra e c'è persino una signora in un libro di cucina, con una fluente chioma castana, che gli somiglia moltissimo e una simpatizzante di Trump, con tanto di cappellino.

Di recente, Adam Sandler è tornato al lavoro per un nuovo progetto, Uncut Gems, il nuovo film prodotto da Martin Scorsese, diretto dai fratelli Benny e Josh Safdie che che è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival. Il film ha ottenuto su Rotten Tomatoes una piena approvazione. Uncut Gems narra le vicende di Howard Ratner, proprietario di una gioielleria e rivenditore per gente ricca e famosa deve trovare un modo per pagare i suoi debiti quando la sua merce viene rubata.