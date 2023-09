Ethan Hawke e Laura Linney parlano dell'importanza di Philip Seymour Hoffman: 'Ti faceva dare il meglio'

Ethan Hawke ha diretto la figlia Maya e Laura Linney nel film Wildcat, presentato al Toronto Film Festival 2023, e nel cast c'è anche Laura Linney, con cui l'attore ha un legame che risale a molti anni fa.

Il progetto racconta la storia di Flannery O'Connor, mostrata mentre sta scrivendo il suo primo romanzo.

Un rapporto di amicizia

Laura Linney, intervistata per parlare di Wildcat, ha dichiarato: "Ci sono poche persone nel mondo che, se ti chiedono di fare qualcosa, te lo sussurrano e tu ti presenti. E, per me, Ethan è una di quelle persone". Le due star hanno lavorato insieme nel 1992 a teatro durante una produzione dello spettacolo Il Gabbiano, che ha segnato il debutto di Hawke a Broadway.

Ethan ha poi ricordato che la loro amicizia è proseguita per tre decenni: "Alle volte eravamo insieme, alle volte ci salutavamo da due parti diverse della stanza e ci chiedevamo: 'Come stai? Sono ancora vivo. Gli ultimi due anni sono stati realmente duri'. 'Oh, cosa è accaduto?'".

La situazione ha portato le due star a pensare a Philip Seymour Hoffman, come ha ammesso Ethan: "Credo sia divertente, penso così tanto a lui perché non appena le persone sono convinte che gli individui non abbiano importanza, in realtà l'hanno davvero. E non capiamo quanto Phil fosse una parte essenziale del clan di attori di New York. E non me ne ero reso conto ma era, per persone come me e Laura e tante altre a New York, una condotta di energia e inoltre ti metteva in difficoltà. Ci spingeva a essere la versione migliore di tutti noi. E lo vedevi che diceva: 'Hai fatto sold out con quel progetto? Non rifarlo'. Mi ricordo che aveva visto Paul Dano in uno spettacolo e aveva detto: 'Sì, potremmo avere qualche problema. Potrebbe essere bravo'".

Philip Seymour Hoffman: 10 grandi ruoli per ricordarlo

L'importanza della famiglia

Philip Seymour Hoffman ed Ethan Hawke nel dramma di Sidney Lumet Onora il padre e la madre

Laura Linney ha aggiunto: "L'arte conduce alla famiglia. E c'è una famiglia biologica e quella che Armistead Maupin definisce famiglia logica. E molti di noi nel campo dell'arte hanno una famiglia logica molto curata. Quando hai in realtà entrambe, quando puoi vedere qualcuno che le ha, che sono biologicamente e logicamente legate, quella è una situazione davvero potente e penso sia raro vederla. Quindi è stato incredibilmente emozionante essere sul set ogni giorno, non soltanto per vedere qualcuno che ammiro e a cui voglio bene mentre si evolve in questi modi che sono incredibili fonti di ispirazione, ma anche per vedere sua figlia mentre trae beneficio di una conversazione che dura tutta la vita e che ha avuto con lui. Si tratta di una cosa incredibilmente emozionante di cui fare parte. E quindi stavo lì e mi immergevo totalmente in quella realtà".

Maya Hawke ha sviluppato il film Wildcat con Shelby Gaines e ha deciso di chiedere al padre di esserne regista dopo che ha compiuto 50 anni, rendendosi conto che ha dedicato la sua vita ad avere un rapporto spirituale con la creazione di opere artistiche: "Ho pensato: 'Questo tizio che conosco realmente bene ha realizzato alcuni dei miei film preferiti sugli artisti, Blaze e Seymour: an introduction, ed è realmente interessato al legame tra spiritualità, e fede e arte. Scommetto che saremmo un team davvero buono per realizzare questo film'".