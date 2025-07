Adam Sandler omaggia Cameron Boyce in Un tipo imprevedibile 2: la madre svela il progetto di un film insieme

La star del sequel aveva lavorato con il compianto attore in Un weekend da bamboccioni e ha deciso di ricordarlo nel nuovo film.

Libby Boyce, la madre di Cameron Boyce, ha ringraziato pubblicamente Adam Sandler per il tributo dedicato a suo figlio nel corso di Un tipo imprevedibile 2.

Il giovane attore aveva recitato con Sandler in Un weeekend da bamboccioni e tra i due era nata una grande amicizia. La star, nel sequel del film del 1996, ha deciso di ricordare Boyce.

Il ringraziamento della madre di Cameron Boyce per Adam Sandler

"Grazie Adam Sandler per aver onorato l'eredità di Cam in Un tipo imprevedibile 2" ha scritto Libby Boyce in un post su Instagram, insieme ad una foto che ritrae Sandler e Boyce sul set di Un weekend da bamboccioni 2.

Cameron Boyce e Adam Sandler in una scena di Un weekend da bamboccioni

Cameron Boyce è scomparso improvvisamente nel 2019 a causa di una crisi epilettica che l'ha colto nel sonno. La morte improvvisa dell'attore è stata uno shock anche per i suoi colleghi nel mondo del cinema, tra i quali proprio Adam Sandler.

L'omaggio di Adam Sandler e il rapporto con Cameron Boyce

Il tributo a Cameron Boyce in Un tipo imprevedibile 2 è stato inserito all'inizio del film, quando Happy Gilmore (Sandler) si sta registrando per un turno di golf.

Quando si avvicina al banco, uno degli impiegati sta guardando una scena della comedy Disney Channel Jessie, con protagonista proprio Cameron Boyce. In un articolo recente, Libby Boyce ha condiviso con il pubblico il forte legame che si era instaurato tra Adam Sandler e Cameron Boyce, che la star di 50 volte il primo bacio aveva già omaggiato in Hubie Halloween.

"Adam e Cameron si sono sentiti spesso nei giorni precedenti alla sua morte. Cameron doveva recitare in Hubie Halloween e stavano pianificando. Avevano un legame, credo, fondato sull'autenticità, sull'umorismo e sull'essere veri. Adam trova sempre un modo per mantenere viva la memoria di Cam, e questo ci scalda il cuore" ha scritto la madre di Cameron Boyce.

