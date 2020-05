Adam Sandler sta per tornare con un nuovo film Netflix

Dopo il successo di Murder Mistery, Adam Sandler prosegue la sua collaborazione con il colosso dello streaming Netflix annunciando una nuova produzione intitolata Dan Pan, che farà parte di un catalogo di quattro film con l'attore tra cui anche Hubie Halloween, già annunciato negli scorsi mesi.

Come è stato riportato da Deadline, il film sarà sceneggiato da Rebecca Drysdale, scrittrice e comica già impegnata con il The Tonight Show di Jimmy Fallon. Per quanto riguarda la collaborazione, ormai collaudata, con Adam Sandler, Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato:

"Che tu lo conosca come Sandman, Water Boy, Billy Madison,Happy Gilmore; Nick Spitz o semplicemente Adam Sandler, una cosa è chiara: i nostri utenti non ne hanno mai abbastanza di lui, adorano le sue storie e il suo umorismo, come abbiamo visto con Murder Mystery. Quindi non potrei essere più entusiasta di estendere la nostra collaborazione con Adam e il team di Happy Madison e offrire così più risate in tutto il mondo"

Adam Sandler: "Non ho mai sbagliato un film"

Ad oggi, Adam Sandler ha collaborato con Netflix dando vita a ben sei film: The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, Matrimonio a Long Island, Murder Mystery e Hubie Halloween, che ancora non è stato lanciato sulla piattaforma. Quest'ultimo, infatti, arriverà in streaming su Netflix entro la fine dell'anno, con un cast composto da Kevin James, Steve Buscemi e Julie Bowen.