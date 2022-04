Adam Sandler, nuova collaborazione in vista con i fratelli Safdie

A quanto pare, Adam Sandler e i fratelli Safdie torneranno a collaborare dopo aver lavorato insieme a Diamanti grezzi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. Adam Sandler ha dichiarato che tornerà a lavorare con i fratelli Safdie dopo Diamanti grezzi ma non ha divulgato alcun dettaglio sul progetto. L'interprete ha detto: "Ci stanno lavorando duramente. La loro etica del lavoro è banale. Lavorano sempre, scrivono sempre, pensano sempre. Non so cosa posso dirvi, ma sarà molto eccitante. È diverso. Ma non voglio che dicano mai: 'Perché diavolo gliel'hai detto?'. Quindi lascerò che siano loro a parlare del progetto".

Nel corso di una precedente intervista con Entertainment Weekly, Sandler aveva detto: "Ne parliamo sempre. Amo questi due tizi! Voglio dire, sono due registi incredibili e morirei pur di lavorare di nuovo con loro. Tra noi e nato un bel rapporto. Ogni volto che dico: 'Ragazzi, avete un futuro luminosissimo davanti', loro si infastidiscono e preferiscono parlare soltanto di Diamanti grezzi".

Adam Sandler e i fratelli Safdie hanno lavorato insieme anche in Goldman v Silverman, un corto di 6 minuti caricato su Vimeo e girato a New York. Eric Kohn di IndieWire ha scritto a proposito del rapporto tra l'attore e i due registi: "In pratica, si è creata una bella relazione tra un attore veterano che voleva qualcosa di diverso per la sua carriera e due astri nascenti alla ricerca di un nome da serie A. A un certo punto, Adam Sandler ha capito di necessitare dei fratelli Safdie più di quanto loro necessitassero di lui".

Recentemente, Benny Safdie ha recitato in Licorice Pizza e avrà un ruolo in Oppenheimer di Christoper Nolan.