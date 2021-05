Adam Sandler, dopo l'equivoco al ristorante, ringrazia per la "dedica" speciale

Adam Sandler ha postato sul suo account Twitter una foto per ringraziare a modo suo il ristorante della catena IHOP per aver indetto il Milkshake Monday all-you-can-eat in suo onore dopo il misunderstanding di circa una settimana fa.

Adam Sandler ha condiviso la fotografia del suo bulldog Bagel intento a leccarsi i baffi dopo aver fatto incetta di milkshake in occasione del Milkshake Monday indetto in onore del suo proprietario. L'attore, inoltre, ha colto l'occasione per ringraziare IHOP.

La settimana scorsa Adam Sandler è diventato protagonista di un video virale su TikTok in cui una cameriera di IHOP: International House of Pancakes chiede inavvertitamente all'attore e a sua figlia di attendere mezz'ora prima di accomodarsi a sedere. La cameriera in questione ha condiviso il video tratto da una videocamera di sorveglianza, ha rivelato all'attore di non averlo riconosciuto e gli ha chiesto di ritornare.

Attraverso il suo profilo Twitter, Adam Sandler ha reagito al video virale di IHOP, ha ironizzato sulla vicenda e ha dichiarato: "Per la cronaca, ho lasciato l'IHOP solo perché la brava ragazza che lavorava lì mi ha detto che l'offerta all-you-can-eat non valeva per i frappè".

Immediata la risposta della catena di ristoranti, che ne ha approfittato per promuovere il proprio brand su Twitter e ha postato: "Ehi, Adam Sandler, c'è una sorpresa per te. In tuo onore, siamo fieri di dichiarare il 10 maggio 2021 come il #MilkshakeMonday presso IHOP. Per altri dolci dettagli, continua a seguirci!". L'evento in questione si è tenuto soltanto nella location di Long Island. A livello nazionale, la compagnia ha donato in beneficenza all'associazione non profit Comedy Gives Back 1 dollaro per ogni frappè venduto e ha raggiunto la ragguardevole cifra di 50mila dollari.

Su Twitter, molti utenti hanno lodato Adam Sandler per non aver fatto ricorso alla carta della celebrità in modo tale da ottenere un tavolo il prima possibile e, soprattutto, alla ragazza impiegata presso IHOP, che ha trattato l'attore come fosse una persona qualsiasi.