John Belushi: Adam Pally interpreterà il comico in un biopic?

Adam Pally potrebbe aggiungersi al cast del film biografico su John Belushi, star di The Blues Brothers scomparsa prematuramente nel 1982.

Il biopic sulla star di Hollywood John Belushi, scomparso prematuramente all'età di 33 anni, è in lavorazione da un po' e ora Collider afferma che Adam Pally, comico del Saturday Night Live, potrebbe essere in trattative per il ruolo da protagonista.

Adam Pally in una scena dell'episodio Like Father, Like Gun di Happy Endings

Dopo che lo scorso dicembre si era parlato di Alex Brightman, volto noto di Broadway, come protagonista, a quanto pare John Belushi potrebbe essere interpretato da Adam Pally, che si unirà a Ike Barinholtz, scelto per il ruolo di Dan Aykroyd, e Aubrey Plaza, che interpreterà la moglie di John Belushi.

Adam Pally è solo l'ultimo di una lunga serie di attori che sono stati collegati alla parte, inclusi Emile Hirsch, Adam DeVine e persino Joaquin Phoenix. Vedremo se l'attore del SNL sarà il prescelto per la parte e, soprattutto, tutti sperano che riesca a immedesimarsi bene nella parte della star scomparsa, molto amata ancora dai fan.

Il biopic, che potrebbe intitolarsi Belushi, dovrebbe seguire la vita dell'attore al culmine della sua carriera, una storia che ne racconterà sia il successo che i drammi personali, rappresentando gli alti e bassi del sogno americano. Un progetto ambizioso, che porterà il pubblico a scoprire cosa c'era dietro alla grande star ancora oggi ricordata come una leggenda, dei suoi giorni al Saturday Night Live, al successo di The Blues Brothers fino alla tragica scomparsa di un'overdose di droga a soli 33 anni.

Il film sarà diretto da David Frankel, regista di Il diavolo veste Prada, con una sceneggiatura scritta quasi dieci anni fa da Steve Conrad che probabilmente verrà aggiornata.