John Belushi: "Se avesse fumato marijuana sarebbe ancora vivo" dice suo fratello Jim

Jim Belushi ha spiegato come, secondo lui, suo fratello John Belushi sarebbe ancora vivo se fosse stato un fumatore di Marijuana e svela: 'So che aveva un danno al cervello'.

Durante il reality show che lo segue mentre cura la sua piantagione di cannabis legale, Jim Belushi ha parlato dei problemi di salute di John Belushi e del ruolo salvifico che avrebbe avuto la Marijuana nella vita di suo fratello che "sarebbe ancora vivo" se fossero stati resi noti anzitempo i benefici curativi della pianta.

John Belushi in un'immagine tratta da Animal House

Sono ormai trascorsi quarant'anni da quando l'interprete di The Blues Brothers ci lasciava. A distanza di così tanto tempo, suo fratello Jim Belushi non può fare a meno che riempirsi la testa di SE, convincendosi che le cose non sarebbero andate come sono poi andate se fosse accaduto qualcosa anziché un'altra. In questo caso, l'attore de La ruota delle meraviglie ha fatto riferimento ai problemi di salute di suo fratello John, diretta conseguenza degli anni passati a giocare a calcio ai tempi del liceo.

Il pensiero di Jim Belushi è emerso durante il programma Growing Belushi, nel quale l'attore viene seguito dalle telecamere mentre porta avanti la sua coltivazione di cannabis legale in Oregon. Proprio nel primo episodio è uscito fuori l'argomento relativo a suo fratello, morto a 33 anni per overdose di cocaina ed eroina allo Chateau Marmont di Los Angeles nel 1982. Secondo Jim, suo fratello maggiore soffriva di encefalopatia traumatica cronica (CTE), dovuta principalmente alla sua esperienza passata come calciatore.

"Era un difensore centrale", ha detto Belushi, aggiungendo: "So che aveva un danno al cervello. Non appena è entrato in contatto con alcol e droghe, penso che abbia pensato subito di potersi automedicare con quello". Per quanto riguarda la CTE, è nota anche come sindrome da demenza pugilistica proprio perché si riferisce ad alcune conseguenze riscontrate in persone che hanno praticato sport da contatto come hockey sul ghiaccio, rugby o wrestling. Si tratta quindi di una malattia cerebrale progressiva e degenerativa che può essere causata da traumi ripetitivi al cervello come quelli subiti da alcuni giocatori di calcio quando vengono colpiti in campo.

Jim Belushi ha quindi voluto sottolineare quanto sarebbe potuta essere salvifica la marijuana per suo fratello. "Negli anni '70, se avessero saputo quello che sappiamo oggi sulla Marijuana e sui suoi benefici curativi, penso che mio fratello John sarebbe ancora vivo" ha dichiarato l'attore, facendo capire quanto l'assunzione di Marijuana avrebbe potuto sostituire le altre dipendenze dell'interprete di Animal House. Ecco spiegata, dunque, la passione di Jim Belushi per tutto ciò che concerne il potere curativo della cannabis. Già nelle scorse settimane, l'account Belushi's Farm aveva condiviso una foto in bianco e nero di John Belushi mentre fumava, accompagnata da una citazione di Jim che affermava: "Se mio fratello John si fosse fatto le canne, sarebbe ancora qui oggi".