Adam Driver star di Yankee Comandante, diretto da Jeff Nichols

Adam Driver sarà il protagonista del nuovo film scritto e diretto da Jeff Nichols, intitolato Yankee Comandante.

Le riprese dovrebbero iniziare nel 2021, in attesa quindi che il lavoro sui set cinematografici possa riprendere con una certa regolarità, anche se per ora non c'è ancora nulla di certo per quanto riguarda le tempistiche della realizzazione.

Il regista e l'attore hanno già collaborato nel 2016 in occasione del film Midnight Special e il nuovo lungometraggio verrà presentato nelle prossime settimane ai potenziali produttori e distributori.

Yankee Comandante si baserà sull'articolo del New Yorker scritto da David Grann in cui si raccontava la storia di due persone che hanno compiuto un'ascesa fino al ruolo di comandante durante la Rivoluzione cubana. Uno di loro era Che Guevara e l'altro un uomo dell'Ohio.

Adam Driver tornerà sul set dopo i successi ottenuti con Storia di un matrimonio e The Report, senza dimenticare il suo ruolo di Kylo Ren in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

